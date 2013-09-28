به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان شمیرنات اعلام کرد: امدادگران جمعيت هلال احمر در ۲۴ ساعت گذشته با امداد رساني به شش نفر از هموطنان مصدوم و آسيب ديده در ارتفاعات شمال تهران، روز پر كاري داشتند.

در این زمینه امدادگران در سپيده دم صبح جمعه، به محض اطلاع از بروز حمله قلبي براي كوهنورد ۶۱ ساله پس از اعزام به محل، پس از انجام عمل احياي قلبي - ريوي، مصدوم را به بيمارستان اعزام كردند.

ساعتي بعد و در پي اعلام دو حادثه همزمان ديگر در محدوده پناهگاه شير پلا نيز امدادگران جمعيت هلال احمر شميرانات دو كوهنورد آسيب ديده را كه يكي از آنها از ناحيه كمر و ديگري در قسمت زانو دچار مصدوميت شده بود، پس از انتقال به پناهگاه، توسط امداد هوايي به بيمارستان ميلاد تهران منتقل كردند.

همچنین در ساعت 20:30 دقیقه جمعه، امدادگران پايگاه دربند در مسير كوهپيمايي بند يخچال با جوان ۱۸ ساله بيهوشي مواجه شدند و پس از ويزيت اين جوان توسط پزشك مستقر در پايگاه قوچك، مصدوم كه داراي سابقه بيماري اعصاب و روان بود براي درمان به بيمارستان شهداي تجريش منتقل شد.