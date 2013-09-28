محمد صادق یحیی پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: این رشته در هیچ واحد دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی دراستان گیلان دایر نبوده و در سال 92 تصویب و پذیرش دانشجو داشته است.

وی همچنین به عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا اشاره کرد و اظهارداشت: این واحد دانشگاهی در سال 1386 با سه رشته کاردانی و با تعداد 235 نفر دانشجو زیر نظر واحد رشت در مدرسه شهید علامه طباطبایی شروع به فعالیت کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا گفت: با تلاش، همدلی پرسنل و همچنین مساعدت مسئولان شهرستان اقدامات اساسی برای توسعه واحد به عمل آمد به نحوی که زمینی به مساحت 40 هزار و 207 متر مربع در میدان آیت الله احسانبخش تولم شهر خریداری شد.

وی با اعلام اینکه از بیستم مهر ماه سال 1390 مسئولیت این واحد دانشگاهی را بر عهده گرفته است، افزود: در ششم دی ماه همین سال ارتقا مجموعه به واحد دانشگاهی باعث استقلال از واحد مادر شد.

یحیی پور اظهارداشت: همچنین تعداد رشته های واحد به 18 رشته افزایش یافت که از این تعداد 9رشته کاردانی، 8 رشته کارشناسی ناپیوسته و یک رشته کارشناسی پیوسته هنرهای نمایشی است، البته رایزنی خصوصی ثانی نماینده مردم شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی برای تصویب 22 رشته جدید در وزارت علوم همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: از سال 1390 تلاش برای خریداری مجموعه ابریشم ایران آغاز شد که با توجه به پیگیری های مجدانه مسئولان واحد، از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 ضمن بازسازی، مجموعه مزبور بصورت استیجاری در اختیار واحد قرار گرفت تا شرایط خرید فراهم شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا گفت: در ضمن تمامی آزمایشگاه ها و کارگاه ها در مجموعه جدید به منظور کاهش هزینه ها و رفع وابستگی این واحد دایر شده است.

وی افزود: در حال حاضر واحد صومعه سرا با هزار و100 دانشجوی فعال در حال ادامه فعالیت است.

یحیی پور همچنین فعالیت های فرهنگی را از شاخصه های مهم دانشگاه آزاد اسلامی دانست و اظهارداشت: برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی ویژه دانشجویان، کارکنان و استادان، برگزاری مسابقات قرآن و عترت در سه بخش دانشجویان، استادان و کارکنان، برگزاری محفل انس با قرآن، برگزاری مسابقات تفسیر موضوعی قرآن کریم با محوریت کارکنان، برگزاری مسابقات فرهنگی ویژه فرزندان و خانواده کارکنان و برگزاری مستمر نماز جماعت از برنامه های مهم در این واحد دانشگاهی است.

وی عنوان کرد: از دیگر برنامه های فرهنگی می توان به ساخت مسجد به مساحت 160 متر مربع، برگزاری سلسله نشست های دانشجویی و پرسش و پاسخ با محوریت مسائل اعتقادی و غیره در دفتر فرهنگ اسلامی، برگزاری مناسبت های اسلامی و ملی، احتمام ویژه به بحث رعایت عفاف و حجاب در بخش استادان، کارکنان در کنار بحث علمی آنان با برگزاری دوره های مختلف از جمله عروج خرد ورزی، برگزاری کارگاه های هم اندیشی و فرهنگی و غیره، مشارکت و تعامل با نهادهای فرهنگی شهرستان برای پیشبرد برنامه های فرهنگی از قبیل تبلیغات اسلامی، اوقاف، کمیته امداد، سپاه و غیره را نام برد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا در پاسخ به این سئوال مبنی براینکه چه افتخارات و یا دستاورد های پژوهشی در واحد صومعه سرا صورت گرفته است ؟ آیا استادان و دانشجویان از امکانات ویژه ای برای انجام پروژه های تحقیقاتی خود برخوردار هستند، گفت: راه اندازی کتابخانه و افزایش کتاب ها به چهار هزار و 150 جلد در طول دو سال، چاپ چهار عنوان کتاب از سوی اعضای هیئت علمی در طول دو سال اخیر، چاپ و ارائه بیش از 15 عنوان مقاله در مجلات معتبر خارجی و داخلی، انجام بیش از پنج طرح تحقیقاتی در حال انجام و خاتمه یافته از سوی پژوهشگران و استادان دانشگاه از جمله این دستاوردهاست.

وی افزود: از دیگر اقدامات می توان به تجهیز و راه اندازی تمامی آزمایشگاه ها و کارگاه ها در واحد که تا پیش از این به صورت اجاره ای برگزار می شد، راه اندازی سیستم اتوماسیون تغذیه و مجهز بودن به رزرو اینترنتی ژتون غذا برای استفاده دانشجویان، راه اندازی سیستم حضور و غیاب به صورت lan اینترنتی و نصب دو دستگاه کیوسک اطلاع رسانی به عنوان واحد پیشرو در منطقه 17 برای استفاده دانشجویان نام برد.

یحیی پور اظهارداشت: راه اندازی سیستم اتوماسیون هوشمند پارکینگ آنلاین به عنوان واحد پیشرو در کشور برای سهولت در رفت و آمد دانشجویان، استادان و کارکنان، نصب و راه اندازی لینک ارتباطی واحد با منطقه 17 برای برقراری اینترنت ( با فاصله 25 کیلومتر)، هماهنگی و دریافت مجوز های لازم برای راه اندازی اینترنت وایرلس در سطح واحد برای استفاده دانشجویان از دیگر اقدامات است.

وی عنوان کرد: نصب دوربین و پوشش دادن تمامی نقاط واحد برای استفاده بهینه از نیروهای موجود در واحد، نصب بسترهای لازم برای راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری و انتظار دریافت مجوزهای لازم از سازمان مرکزی از سال 90، تجهیز نیمی از کلاس ها به دیتا پروژکتور برای مکانیزه کردن کلاس ها و سهولت در تدریس برای دانشجویان و استادان، راه اندازی سیستم تلفن گویا و سانترال داخلی برای استفاده بهتر دانشجویان و همکاران از دستاوردهای مهم این واحد دانشگاهی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا تصریح کرد: از دیگر برنامه های مهم می توان به راه اندازی سیستم کتابخانه سیمرغ به عنوان نخستین واحد در سطح منطقه 17 برای استفاده دانشجویان واحد و دیگر دانشجویان، طراحی مجدد و بهینه سازی وب سایت واحد و امکان دوزبانه شدن و راه اندازی سامانه های مختلف از قبیل سامانه اساتید آموزش، کتابخانه، فیش حقوقی، تغذیه و غیره اشاره کرد.

وی در ادامه افتخارات ورزشی دانشگاه را شامل برگزاری مسابقات فوتسال بسیج دانشجویی دانشگاه های صومعه سرا، فومن و ماسال به میزبانی واحد صومعه سرا با شرکت 10 تیم از هشت دانشگاه، قهرمانی نماینده دانشگاه در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی استان، اعزام تیم دوچرخه سواری واحد صومعه سرا به مسابقات کشوری دانشگاه آزاد اسلامی و کسب مقام سوم انفرادی در جیرفت است.

یحیی پور در پاسخ به این پرسش که واحد صومعه سرا یک دانشگاه تک جنسیتی است؟ اگر نه در خصوص تک جنسیتی شدن چه اقدامتی انجام شده است، گفت: واحد صومعه سرا در برخی از رشته های خاص که طبق بخشنامه های وزارت علوم فقط به صورت تک جنسیتی دانشجو می گیرد همچون رشته الکتروتکنیک، برق قدرت و در سایر رشته ها پذیرش به صورت دو جنسیتی است.

وی همچنین پرداخت کمک هزینه تحصیلی در قالب وام وزارت علوم با بازپرداخت 9 ماه پس از فارغ التحصیلی و همچنین معرفی تعدادی از دانشجویان نیازمند به بانک ملی برای دریافت کمک هزینه از دیگر اقدامات مهم این واحد دانشگاهی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا در پاسخ به این سئوال مبنی براینکه مهمترین برنامه های این واحد دانشگاهی برای آینده و ارتقا کمی و کیفی چیست، اظهارداشت: از مهمترین برنامه های واحد در آینده در حوزه آموزشی گسترش رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی پیوسته و همچنین جذب استادان مجرب برای افزایش کیفیت آموزشی و نیز تاسیس رشته هایی که در استان موجود نیست.

وی عنوان کرد: از دیگر برنامه ها می توان به تهیه فضای مناسب ملکی برای ساختمان اداری و آموزشی واحد، تشویق اساتید در انجام طرح های پژوهشی، ارائه مقالات علمی، پژوهشی وISI و غیره را نام برد.

یحیی پور یادآورشد: این واحد دانشگاهی هم اکنون دارای هزار و 100 دانشجو که 850 نفر مرد و 250 نفر زن، استادان هیئت علمی 27 نفر که 12 زن و 15 مرد و استادان حق التدریسی 80 نفر که 25 نفر زن و 55 مرد است.

" محمد صادق یحیی پور" دارای مدرک دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه تهران است.