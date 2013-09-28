حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان از سه شنبه 9 مهرماه آغاز می شود و تا پنجشنبه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: نمایش همسایه آقا با نویسندگی حسینی کیانی و کارگردانی مصطفی ساری خان از قائمشهر، قطار آرزو به نویسندگی مجید زارع کار و کارگردانی سید ابراهیم عمادی از بهشهر، آخر بازی به نویسندگی محمد عرب اسدی و کارگردانی علیرضا هنربری از تنکابن از جمله نمایشهای بخش مسابقه هستند.

وی عنوان کرد: نمایش نام کوچک هوملت به نویسندگی و کارگردانی حسن میرزایی از بابل، و خداوند درون یک مرد دو قلب ندارد به نویسندگی و کارگردانی اکبر صادقی از تنکابن، پینیوکو دروغ بگو به نویسندگی فرهاد نقدعلی و کارگردانی مهیار هزارجریبی از بهشهر از دیگر نمایشهایی هستند که روز چهارشنبه اجرا می شوند.

حجت الاسلام ابراهیمی اظهار داشت: نمایش مثلث به نویسندگی و کارگردانی رضا عموزاد از بهشهر، بادکنک ها به نویسندگی عباس عبدالله زاده و کارگردانی وحید کبیری و عباس عبدالله زاده از بهشهر از دیگر نمایش هاست.

وی گفت: همچنین نمایش طالب و زهره به نویسندگی و کارگردانی علیجانپور از آمل در بخش جنبی جشنواره در آمفی تئاتر حوزه هنری به روی صحنه می رود.

وی زان اختتامیه این جشنواره را روز شامگاه پنجشنبه در سالن سلمان هراتی اعلام کرد.