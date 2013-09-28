بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته دفاع مقدس به عموم مردم و مسئولان در این خصوص اظهار داشت: شهدا و رزمندگان اسلام، زمانی از اسلام و ولایت دفاع کردند که نه پست و مقامی بود و نه زندگی پر زرق و برق امروز وجود داشت.

این مسئول با بیان اینکه شهدا به عشق خدا رفتند و روح بزرگشان پرواز کرد و به خدا رسید، گفت: امروز ما باید به فکر آرمان هایی باشیم که شهدا به خاطر آن فدا شدند و با جان و دل در راستای ترویج ارزش های اسلامی تلاش کنیم تا نام ایران جاودانه بماند.

مسئولان از پشت میزها صادقانه در خدمت مردم باشند

وی با اشاره به وظایف اقشار مختلف مردم و مسئولان درخصوص ادامه راه شهدا افزود: دانشجو با تحقیق و پژوهش خود و استاد دانشگاه در کلاس درس و مردم با حضور در صحنه های مختلف باید برای تقویت و پیشرفت مملکت و کشور خود تلاش کنند و مسئولان در پشت میزها در خدمت مردم باشند و با آنها صادقانه رفتار کنند.

سلیمان پور با تاکید بر رفتار و خدمت صادقانه مسئولان در قبال مردم به مهر گفت: مسئولان امروز باید با مردم یکرو و صادق باشند و حقیقت را به آنها بگویند و با منش و رفتار خود ارزش ها و آرمان های شهدا را در جامعه گسترش بدهند که اگر این اتفاق بیفتد، جوانان و نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا می شوند.

ادامه راه شهدا از سوی جوانان با تلاش مسئولان

فرماندار رباط کریم با اشاره به ادامه راه شهدا از سوی جوانان با توجه به تلاش مسئولان اضافه کرد: با این تلاش ها و فعالیت ها کشور به جایگاه حقیقی خود خواهد رسید، کشوری که صلح و دوستی را معرفی و در سایه اسلام برای تعالی روح و کرامت انسان تلاش می کند.

وی با بیان اینکه اکنون هرچه داریم از آن شهداست، عنوان کرد: اقتدار و عظمت ایران و اینکه اگر امروز آرامش، امنیت و آسایش داریم و در امن ترین نقطه دنیا زندگی می کنیم همه و همه به خاطر شهدایی است که گرانبها ترین گوهر وجود خود را تقدیم وطن کرده و مملکت را در برابر فتنه ها و فراز و نشیب ها بیمه کردند.

فرماندا رباط کریم با بیان اینکه مردم در این مراسم حضور پرشوری داشتند، اضافه کرد: یادگاران دفاع مقدس و پیشکسوتان جبهه و جنگ اذعان داشتند که حضور این شهدا، زمان جنگ را برای مان تداعی کرد و حال با حضور این دو شهید گمنام، آرمان های شهدا به چشم می آید و مردم روزانه آنها را لمس می کنند و می بینند.