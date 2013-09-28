به گزارش خبرنگار مهر دریادار حبیب الله سیاری در حاشیه مراسم رونمایی از تصاویر منقوش شهدای نیروی دریایی بر روی دیوارهای تهران که امروز شنبه در نیروی دریایی ارتش برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره توان نیروی دریایی گفت: برای این که بخواهیم توانمندی نیروی دریایی را بگوییم زمان زیادی نیاز داریم اما باید بگویم نیروی دریایی ما از آب های ساحلی جدا شده و به آبهای آزاد پیوسته است.

وی با بیان این که نیروی دریایی هم در روی دریا و هم زیر دریا به توانمندی های خوبی دست یافته است، افزود: تجهیزات ما کاملا بومی است و تاکتیک هایی که استفاده می کنیم مثل گذشته الگوبرداری شده نیست.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا در آینده نزدیک از تجهیزات جدید رونمایی و رزمایش جدیدی خواهیم داشت، گفت: در آینده تجهیزات جدید نیروی دریایی رونمایی می شود و رزمایش هایشی داریم که جزء سلسله رزمایش های ولایت است که در محدوده زمانی دی و بهمن سال جاری برگزار خواهد شد ولی برای اجرای رزمایش نیاز به ابلاغ سلسله مراتب داریم.

دریادار سیاری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برگزاری رزمایش مشترک گفت: رزمایش مشترک امداد و نجات با کشور عمان در اسفند ماه برگزار می کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر این که ناوگروه های نیروی دریایی درحال حاضر در کجا حضور دارند، گفت: بیست و هفتمین ناوگروه نیروی دریایی مرکب از ناو خارک و ناو شکن سبلان الان نزدیک 60 روز دریانوردی انجام داده و در انتهای ورودی باب المندب به دریای سرخ اقدامات و فعالیت هایی برای نجات قایق های یمنی انجام داده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: ماموریت این ناوگروه ها برقراری امنیت برای کشتی های تجاری است و لذا در این مناطق مشغول به فعالیت هستند.

دریادار سیاری با بیان این که کار ساخت ناو آموزشی را در آینده ای نزدیک در دستور کار داریم افزود: پهپاد در نیروی دریایی متفاوت با نیروهای دیگر است ولی ما هم پهپاد زمین پایه و هم دریا پایه داریم که پهپاد دریا پایه احتیاج به فناوری بالاتری دارد و صنایع و تجهیزات آن بسیار پیشرفته تر است که این نوع پهپادهای دریاپایه بر روی ناوهای ما مستقر شده اند.