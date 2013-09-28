محمد صادق وجدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تامين اعتبار راه آهن همدان - سنندج، اظهار داشت: برای اتمام پروژه راه آهن همدان - سنندج در حال حاضر 150 میلیارد تومان اعتبار لازم است که در صورت تامین این رقم ظرف مدت 18 ماه این پروژه به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه پروژه راه آهن تهران - سنندج در کل 418 کیلومتر است، افزود: 150 کیلومتر این مسیر را راه آهن همدان - سنندج شامل شده که در سه قطعه در حال اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: عملیات زیرسازی ریلی از تهران به همدان به اتمام رسیده و 30 کیلیومت رآن نیز ریل گذاری شده است و قطعه اول راه آهن همدان – سنندج 70 درصد پیشرفت فیزیکی از لحاظ عملیات زیرسازی داشته است.

وجدی یادآور شد: همچنین قطعه دوم این پروژه نیز 12 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قطعه سوم نیز در حال حاضر عملیات زیرسازی آن به اتمام رسیده و آماده ریل گذاری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرودگاه سنندج اشاره کرد و بیان کرد: فرودگاه سنندج یکی از مجهزترین فرودگاه های کشور است و از بسیاری از فرودگاه های سایر استان های کشور مجهز تر و پیشرفته تر است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: در حال حاضر و با وضعیت موجود از نظر اقتصادی با 200 میلیارد تومان اعتبار هم نمی توان فرودگاهی در حد فرودگاه سنندج احداث کرد و وضعیت این فرودگاه بسیار مطلوب است.

وجدی افزود: فرودگاه سنندج در بحث زیرساخت ها هیچگونه مشکلی ندارد و تنها مشکل این فرودگاه تعداد کم پروازها است که در حال رایزنی با چند شرکت هواپیمایی هستیم تا پروازهایی را به این فرودگاه اختصاص دهند.

وی به فرودگاه سقز نیز اشاره کرد و اظهار داشت: فرودگاه سقز که سه هزار متر باند آن طول دارد در دست اقدام است و اکنون 53 کیلومتر از باند فرود آن آسفالت شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه برنامه ریزی شده تا امسال نیز 800 متر از باند فرودگاه سقز آسفالت شود، ادامه داد: در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز این فرودگاه ظرف مدت 18 ماه به اتمام رسیده و در پایان سال 93 از آن بهره برداری می شود.

وجدی یادآور شد: از ابتدای آغاز این پروژه تا کنون 10 میلیارد تومان اعتبار هزینه شروع شده است که برای عملیاتی کردن آن 40 میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه در مجموع فرودگاه سقز در حال حاضر 41 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، بیان کرد: امسال 17 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده است که 15 میلیارد آن از طریق فروش اوراق مشارکت و دو میلیارد و 600 میلبیون تومان دیگر آن نیز از محل اعتبارات دولت تامین می شود.