وحید جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خرید و فروش 624 میلیون و 808 هزار و 727 سهم از سهام شرکتهای بورسی از ابتدای سالجاری تا کنون در بورس منطقه ای آذربایجان غربی، افزود: ارزش کل معاملات با 114.6 درصد افزایش بالغ بر 2 هزار و 558 میلیارد و 100 میلیون ریال بود.

وی با بیان اینکه از کل معاملات انجام شده 36.6 درصد مربوط به فروش و 63.4 درصد مربوط به خرید سهام شرکتهای بورسی بوده که در مقایسه با شش ماه اول سال گذشته، امسال با افزایش 109 درصدی حجم معاملات در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مواجه بودیم.

مدیر عامل بورس منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه شرکتهای پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و شرکت پالایش نفت اصفهان بیشترین محبوبیت را در بین شرکتهای بورسی طی این مدت داشتند، ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته شاخص کل بازار 38 هزار و 41 واحد بود.

وی با اشاره به افزایش 62.2 درصدی شاخص کل بازار بورس منطقه ای آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل، عنوان کرد: هم اکنون این شاخص با 23 هزار و 666 واحد افزایش به 61 هزار و 707 واحد رسیده است.

جوادی با اشاره به صدور یک هزار و 71 کد معاملاتی جدید طی شش ماه نخست سالجاری در بورس منطقه ای آذربایجان غربی، یادآور شد: در این راستا متاسفانه با کاهش 6.8 درصد صدور کد معاملاتی جدید مواجه بودیم.