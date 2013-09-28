به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی (واقع در بلوار بعثت) از چهارم تا 11 شهریور ماه میزبان اجرای نمایش شاد و موزیکال گروه نمایشی سایه با عنوان فسقلی و توپ قلقلی خواهد بود که هر روز در دوسانس بروی صحنه می رود.

کارگردان و آهنگساز این نمایش که بین کودکان و نوجوانان همدانی به عمو حمید(حمیدرضا رضایی مجد) معروف است، در گفتگو با مهر اظهار داشت: این کار نمایشی شاد و موزیکال است که نوشته محمدرضا زردشتی بوده و داستان آن برگرفته از قصه معروف یه توپ دارم قلقلی است که در آن سعی شده در عین حالی که آموزنده است موزیکال و شاد نیز باشد.

وی گفت: برای این کار از اوایل تیرماه امسال با گروهی مشغول تمرین بودیم که جا دارد از حمایت های مسئولین ارشاد نیز تشکر کنم که در این مدت همکاری های خوبی با ما داشته اند.

باتوجه به اینکه دوستداران تئاتر عمو حمید را بیشتر در نمایش های خیابانی و مراسم ها دیده اند از وی در مورد انگیزه خود از اجرای این کار سوال کردیم که در پاسخ به مهر گفت: این ششمین کار بنده در این سبک است ولی با توجه به اینکه چندین سال است که در حوزه کودک مشغول فعالیت بوده و به لطف خدا تا حدودی نیز برای علاقمندان این حوزه شناخته شده هستم، انتظارات نیز از گروه ما بالا رفته است.

حمیدرضا رضایی مجد با بیان اینکه مردم دوست دارند که سطح کیفی برنامه های خویش را افزایش دهیم، ابراز داشت: بنابراین علاوه بر اجرای هایی که در حال حاضر به خصوص در مهد های کودک داریم تصمیم گرفتیم که تا حدودی روش کار را تغییر داده و در سالن نمایش نیز اجرا داشته باشیم تا هم کودکان و هم خانواده های بیشتری را بتوانیم میزبانی کنیم.

جشنواره تئاتر موجب ایجاد شور و نشاط در جامعه است

وی در ادامه با مثبت ارزیابی کردن وضعیت تئاتر همدان گفت: خوشبختانه طی چند سال اخیر شرایط بهتر شده و اکثر گروه های در حال فعالیت هستند که این را می توان از برکات برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان دانست.

رضایی مجد گفت: این جشنواره گروه ها و هنرمندان را به تکاتپو وا داشته اما نکته ای که باید در این مهم به آن توجه داشت ورود برخی همکاران به حوزه کودک بوده که متاسفانه نه تنها تخصصی در این زمینه نداشته بلکه با ارائه آثار ضعیف و سطحی خویش باعث افت کیفیت و به دنبال آن رکود و کاهش تماشاچی این حوزه می شوند.

این هنرمند همدانی افزود: از هنرمندان و مسئولان انتظار می رود در این مورد اندیشه ای داشته باشند تا بیش از این به تئاتر ما لطمه ای وارد نشود.

رضایی مجد ادامه داد: برگزاری جشنواره تئاتر موجبات ایجاد شور و نشاط در جامعه را فراهم می آورد ولی متاسفانه با تمام شدن جشنواره همه چیز تمام می شود و برخی زمراکز فرهنگی و هنری دچار سکوتی مرگبار می شوند.

وی تأکید کرد: کاش می شد برنامه های شاد و جنبی جشنواره را در طول سال نیز ادامه داد و شهر دلگیر نمی شد زیرا اگر این برنامه ها به تناوب در طول سایر ادامه داشته باشد در روحیه و شرایط جامعه بسیار تاثیر گذار بوده و بیش از پیش مردم را با هنر تئاتر آشنا می کند.