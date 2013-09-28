به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل مطلق در آیین افتتاح مرکز مدیریت فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان واقع در ایستگاه 10 آبادان آمار تصادف رخ داده شده را بالا و غیر قابل تصور خواند و افزود: این آمار که از حوادث رانندگی در جاده های شهرهای تحت پوشش این دانشکده شامل آبادان ،خرمشهر، ماهشهر، هندیجان و شادگان به دست آمده است نشان می دهد که به طور متوسط در طول یک شبانه روز سه حادثه رانندگی در این جاده ها به وقوع پیوسته است.



وی اظهار کرد: در مجموع این تصادفات رخ داده تعداد 38 نفر در دم جان باختند، 214 نفر بستری شدند که از این افراد تعدادی نیز فوت شدند و یک هزار و 283 نفر نیز جهت ادامه درمان و کسب بهبودی در بیمارستان بستری شدند.



مطلق همچنین آمار اتفاقات غیر تصادفی در محدود جنوب خوزستان در شش ماهه نخست امسال را هفت هزار و 723 مورد ذکر کرد وگفت: عدم خود مراقبتی افراد علت اصلی بروز این اتفاقات است.



رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه پیشگیری از حوادث و تصادفات از مهمترین برنامه های این دانشکده به شمار می رود یادآور شد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته و با همکاری مردم و مسئولان ضمن انجام امور خود مراقبتی در محیطهایی همچون خانه، مدرسه و کار و به ویژه در هنگام رانندگی می توانیم از بروز حوادث و اتفاقات پیشگیری کنیم.



وی همچنین از مسئولان راه و شهرسازی خواست تا در جهت ایمن سازی جاده ها تلاش و جدیت بیشتری به خرج دهند و همکاری بیشتر پلیس راهنمایی و رانندگی و مسئولان می تواند در کاهش آمار تصادفات موثر باشد. و در صورت رعایت مسائل ایمنی و انجام خود مراقبتی به طور قطع آمار تصادفات و اتفاقات کاهش می یابد.



مطلق اظهار کرد: عدم توجه رانندگان به رعایت اصول ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی و استفاده از سوخت نامناسب باعث بروز حوادث تلخ رانندگی می شود.



به گفته وی مسیرهای برون شهری بیشترین حجم تصادفات را به خود اختصاص داده اند.