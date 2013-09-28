به گزارش خبرگزاری مهر، در نگاه اول "Blizzident" مسواک تولید شده با چاپگر سه بعدی کمی شبیه به یک جفت دندان مصنوعی پشمالو است.

سازندگان این مسواک اظهار داشتند که "Blizzident" می تواند دندانها را ظرف 6 ثانیه کاملا تمیز کند اگرچه هنوز مطالعات مستقل بهره وری و کارآیی آن را تأیید نکرده است.

دندانپزشکان برای ساخت مسواک براساس دهان یک فرد اسکن دیجتالی از دندانهای وی تهیه می کنند. آنها برای ساخت این مسواک از این اسکن استفاده می کنند تا بهترین جایگاه 600 سیخک مسواک را در نظر بگیرند، این جایگاه از طریق حرکات جویدن و گازگرفتن شبیه سازی شده مشخص می شود. این سیخکها شبیه سیخکهای مسواکهای عادی اما نرم تر است تا به سادگی زیر خط لثه فرو روند.

سازندگان این مسواک با استفاده از چاپگر سه بعدی محصول نهایی را تولید کرده اند. اسکن دندانی تهیه شده یک طرح رایانه ای کمکی از مسواک تولید کرده و سپس آن را با استفاده از استریولیتوگرافی به یک شی سه بعدی تبدیل کردند. استریولیتوگرافی یکی از روش‌های مدل ‌سازی سه‌بعدی سریع است که صنعت نمونه ‌سازی سریع را متحول کرده است. در این روش پلاستیک مایع با یک لیزر مافوق بنفش شکل می گیرد و پس از آن سیخکها به شی متصل می شوند.

برای مسواک زدن با این دستگاه فرد باید به سادگی آن را گاز گرفته و ظرف 6 ثانیه دندانهایش تمیز می شود.

این مسواک فناورانه با قیمت 299 دلار وارد بازار فروش شده و براساس ادعای سازندگان خود به رغم قیمت بالا می تواند در هزینه های دندانپزشکی و زمانی که فرد برای مسواک دندانهای خود به کار می برد، صرفه جویی کند.