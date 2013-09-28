به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملاطفي پیش از ظهر شنبه در بازديد از شهرك تخصصي آب سبلان از اتمام پرژه انتقال آب از چشمه گور گور به شهرك تخصصي آب سبلان خبر داد و افزود: خط انتقال آب از چشمه گور گور به طول 9 كيلومتر اجرا شده است.

به گفته وي انتقال آب از چشمه تا شهرك توسط دو خط لوله پلي اتيلن با قطر 180 ميلي متري و همچنين با نصب شير آلات فشار شكن در مسير صعب العبور كوهستاني اجرا شده است.

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان اضافه كرد: علاوه بر انتقال آب، شبكه داخلي توزيع آب شهرك تخصصی آب نیز به طول 4.5 كيلومتر اجرا شده و در حال حاضر آب در شبكه داخلی جریان دارد.

وی با اشاره به موقعيت احداث شهرك تخصصي آب سبلان گفت: اين شهرك با وسعت 53 هكتار در 15 كيلومتري شهرستان نير جهت بسته بندي آب معدني و مشتقات آن احداث شده و ميزان آب تخصيص يافته به اين شهرك 35 ليتر در ثانيه است.

ملاطفي تاکید کرد که شهرك تخصصي آب سبلان به عنوان اولين شهرك تخصصي استان در زمينه بسته بندي آبهاي معدني مصوب شده است.