سید حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار با اشاره به ذخیره آب سد گلپایگاه که حدود هفت میلیون متر مکعب است عنوان کرد: به علت برداشت هایی که از این سد برای تامین آب قم و همچنین حقابه های کشاورزان گلپایگانی صورت گرفته در حال حاضر میزان آب سد کاهش یافته و برداشت از آن صورت نمی گیرد.



در حال حاضر بخشی از آب قم از چاه ها تامین می شود



وی با بیان اینکه در حال حاضر آب مورد نیاز قم تنها از طریق عبور آب از تونل ها انجام می شود گفت: تونل ها 2 هزار و 200 لیتر در ثانیه آب را به تصفیه خانه منتقل می کنند اما نیاز تصفیه خانه سه هزار لیتر است که به علت عدم برداشت آب از سد گلپایگان 800 لیتر آب مورد نیاز از چاه ها تامین می شود که همین امر موجب شوری آب شده است.



مدیرعامل آب منطقه ای قم علت برداشت آب از سد گلپایگان را عدم آماده بودن سد کوچری عنوان و گفت: سد کوچری به علت مشکلاتی که برای استملاک روستای اطراف این سد ایجاد شده هنوز به اتمام نرسیده و اگر این مشکل ادامه داده باشد شوری آب نیز ادامه خواهد داشت.



آغاز بارندگی شوری را حل می کند



مدیرعامل آب منطقه ای قم ادامه داد: ما منتظر آغاز بارندگی های پائیزه هستیم تا با پر شدن سد گلپایگان بخشی از آب مورد نیاز قم تا ساخت سد کوچری از سد گلپایگان تامین شود.



رها شدن آب شیرین در رودخانه



وی ادامه داد: به علت عدم آماده بودن سد کوچری، 6 میلیون متر مکعب از 47 میلیون متر مکعب آب سر ریز شده از سد گلپایگان در فصل بهار به سد 15 خرداد منتقل و ما بقی در رودخانه قمرود رها شد.



رضوی ادامه داد: باید برای حل مشکلات پیش آمده برای ساخت سد کوچری تمهیدات ویژه اندیشیده شود تا با ساخت این سد شاهد شوری آب نباشیم.

