بهزاد دانشگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه من و نسلی از دوستانم به نوعی، وامدار زحمات شهید حریرچیان هستیم، اظهار داشت: در زمان حیات حریرچیان، ارتباط نزدیکی با او داشتم، حریرچیان حق زیادی بر گردن امثال ما دارد و این حق باید به نوعی ادا شود.

وی افزود: حریرچیان شخصیتی بود که حتی پس از جنگ، متوقف نشد و در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، علمی و اجتماعی کشور به طور جدی به فعالیت خود ادامه داد او در زمینه های علمی، مدیریت و فعالیت های اجرایی به اوج رسید.

دانشگر با بیان اینکه حریرچیان حتی در زمان بیماری در عرصه های فرهنگی و سیاسی بسیار جدی فعالیت می کرد، ادامه داد: انسانی چند وجهی مانند او کمتر در دنیا پیدا می شود و حریرچیان فردی بود که در ابعاد مختلف رشد کرد و نمونه یک انسان چند بعدی شد.

شهید حریرچیان، تصویری از لطافت بود

مولف کتاب حریر مثل تو بود (قطعاتی از زندگی شهید مهران حریرچیان) درخصوص دلیل انتخاب این عنوان برای کتاب خود افزود: شهید حریرچیان همیشه برایم تصویری از لطافت بود . فردی که نگاه آرام، لطیف و خندانی داشت.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل انتخاب شیوه داستان گونه بیان زندگی شهید حریرچیان در کتاب حریر مثل تو بود، بیان داشت: البته در این کتاب، جنبه داستانی نمود زیادی ندارد و بیشتر به شیوه زندگی نامه ای نوشته شده است. شاید این کتاب برای داستانی شدن مسیر بیشتری را باید طی کند.

دانشگر با اشاره به اینکه کتاب حریر مثل تو بود، تنها تصویری ریز از زندگی و شخصیت شهید حریرچیان است، افزود: اگرچه این کتاب در حجمی اندک تالیف شده اما به هر حال تلاشی بسیار کوچک در مسیر شناساندن این فرد بزرگوار به جامعه جهانی بود.

وی با بیان اینکه برای تالیف کتاب حریر مثل تو بود با محدودیت زمانی مواجه بودم، ادامه داد: بنا بر این بود که این کتاب در زمان سالگرد شهید حریرچیان آماده و رونمایی شود، اگرچه در مراحل چاپ کتاب، وقفه ای ایجاد و این کتاب در زمان معین، رونمایی نشد اما به هر حال محدودیت زمانی برای تالیف این کتاب وجود داشت.

با استفاده از فرمی کوتاه به ابعادی از زندگی شهید حریرچیان پرداختم

مولف کتاب حریر مثل تو بود اظهار داشت: امیدوارم در آینده افرادی با تمرکز و زمان بیشتر بر روی زندگی این انسان والا، کار کرده و ابعاد بیشتری از زندگی او را به تصویر بکشند، توصیف زندگی چنین شخصیتی نیاز به چاپ کتاب های بیشتری دارد.

وی با اشاره به اینکه با استفاده از فرمی کوتاه به ابعادی از زندگی شهید حریرچیان پرداختم، بیان داشت: شاید اگر روزی خداوند توفیق داد و قسمت شود، قطعاتی را به این کتاب اضافه کرده و ابعاد قابل تامل شخصیت او را به نحوی شفاف تر به تصویر بکشم.

شش مهر ماه سالگرد شهادت مهران حریرچیان، از فعالین فرهنگی شهر اصفهان است

مهران حریرچیان در ششم مهرماه سال 1388 به دلیل عوارض ناشی از مجروحیت شیمیایی به شهادت رسید.

او در پست‌های معاون‌ دانشجويی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، رئيس دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی، معاون پشتيبانی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان و مشاور رئيس دانشگاه علوم پزشكی اصفهان بوده است.

کتاب "حریر مثل تو بود" نیز قطعاتی از زندگی شهید مهران حریرچیان است که به قلم بهزاد دانشگر تالیف و به همت نشر آرما با حمایت و مشارکت حوزه هنری استان اصفهان منتشر شده است.