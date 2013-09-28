به گزارش خبرنگار مهر، مجری و طراح نرم افزار وقت وصال یک صبح شنبه در این مراسم رونمایی گفت: نرم افزار وقت وصال یک با هدف نشر آثار دفاع مقدس و آشنایی جوانان با فرهنگ ایثار و شهادت طراحی شده است. نوید عابدپوربیان کرد: این نرم افزار شامل کلیپ های صوتی وتصویری، دست نوشته ها و کتابها در زمینه د فاع مقدس است.

وی با بیان اینکه نرم افزاروقت وصال یک بیشتر با رویکرد دفاع مقدس خراسان جنوبی طراحی شده است، بیان کرد: در این نرم افزار گالری عکس شامل تصاویر رزمنده های دفاع مقدس، رزمنده های وشهدای خراسان جنوبی و عکس امام و رهبری از ابتدا تاکنون جمع اوری شده است.

وی با اشاره به نماهنگ این نرم افزار گفت: نماهنگها شامل فیلم وموزیک دفاع مقدس است که قسمت فیلم مربوط به بخش تفحص و خاطرات شهدا است.

عابد پور به قسمت کتاب در این نرم افزار افزود: کتابهای دفاع مقدس به صورت الکترونیکی جمع آوری شده است و شامل کتاب رهایی مجموعه خاطرات و کتاب ستاره های کویر مجموعه شعر دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: مناطق و عملیات دفاع مقدس شامل عکس همرا ه با توضیح تمام عملیات دفاع مقدس و کلیپ صوتی نیز در این نرم افزار گنجانده شده است.

مجری و طراح نرم افزاروقت "وصال یک" با اشاره به وصیت نامه و آثار شهداء دراین نرم افزار بیان کرد: در این نرم افزار 31 دستخط ازشهدا وجود دارد.

به گفته وی 160 وصیت نامه از شهدای زن و مرد نیز در این نرم افزار جمع آوری شده است.

عابدپور با بیان اینکه خاطرات رزمندگان در این نرم افزار به صورت صوتی وجود دارد، بیان کرد: پوسترهایی که به مناسبت هفته دفاع مقدس ودیگر مناسبتها تهیه شده است در این نرم افزار قابل مشاهده است.

وبلاگ کانون خبرنگاران دفاع مقدس خراسان جنوبی نیز امروز رونمایی شد که در آن وصیت نامه 3 هزار شهید و همچنین عملیات والفجر 8 و بیت المقدس به صورت نمادین قابل مشاهده است.

حسن مجنونی مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی از مسئولان خواست: برای نشر آثاردفاع مقدس و شهدا با خبرنگاران همکاری کنند.