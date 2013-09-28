400 هزار تن گندم از زارعین آذربایجان شرقی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شامی نژاد صبح امروز در جلسه خرید گندم با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، زارعین ما به التفاوت قیمت گندم را دریافت کردند و تا چند روز آینده کل وجوه گندم های خریداری شده نیز به حساب کشاورزان واریز و تسویه خواهد شد.

وی ادامه داد: گندم کارانی که تا کنون موفق به تحویل محصول خود به مراکز خرید در استان نشده اند در حداقل زمان ممکن نسبت به تحویل گندم های تولیدی به مراکز خرید این شرکت اقدام کنند.

مدیر‌عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 گفت: کیفیت مزارع گندم خیلی خوب ارزیابی شده و انتظار برداشت گندم با کمیت و کیفیت عالی درسال جاری پیش بینی شدند و اعلام شد امسال می توان مقدار زیادی گندم توسط شرکت غله خریداری کرد و با هماهنگی سازمان های ذیربط به ویژه سازمان جهادکشاورزی این امر محقق شد.

شامی نژاد اضافه کرد: بیش از 200 هزار تن دیگر از محصول گندم تولیدی زارعین استان، توسط کارخانجات تولید آرد گندم خریداری و به آرد تبدیل شده است که با میزان خرید سازمان غله، خرید گندم مازاد بالغ بر 400 هزارتن می رسد و همچنین به دلیل نوسانات رخ داده در بازار نهاده های دامی، مقدار قابل توجهی از این محصول تولیدی نیز به عنوان دان مصرفی طیور مراکز تولید گوشت سفید وتخم مرغ، توسط بخش خصوصی خریداری شده است.