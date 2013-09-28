سفر رئیس جمهوری به نیویورک موفقیت آمیز بود/ استاندار جدید لرستان تجربیات خوبی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاحورزی با اشاره به سفر موفقیتآمیز رییسجمهوری به نیویورک گفت: خوشبختانه همه چیز خوب پیش رفت و به واسطه نتایج مثبتی که به دست آمد، انتظار میرود شاهد تغییراتی در حوزههای مختلف جامعه باشیم.
وی افزود: واقعیت این است که در سالهای گذشته به دنبال تصمیمگیریهای عجولانه و غیرکارشناسانه، بسیاری از زیرساختهای اقتصادی آسیب دیده که اصلاح آنها و ترمیم و بازگشت به گذشته زمانبر است و باید این موضوع را در کنار انتظارات از دولت لحاظ و عجله نکرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد عنوان کرد: عمومیترین وظیفهای که همگان در قبال مسیر پیش روی دولت داریم علاوه بر حمایت همهجانبه این است که تا میتوانیم مسیر تغییرات را تسهیل کنیم و از سنگاندازی به بهانههای مختلف بپرهیزیم.
سلاح ورزی افزود: با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر نگرشها در حوزههای مختلف روند بهبودی نسبی بر جامعه حاکم شده که اثرات آن را میتوان احساس کرد؛ امیدواریم این روند شتاب بیشتری به خودش بگیرد.
وی همچنین در مورد استاندار جدید لرستان هم اظهار داشت: هوشنگ بازوند تجربیات خوبی دارد و با فضای استان هم آشناست؛ امیدواریم با اجماعی که بر روی او وجود داشت بتواند عملکرد بهتری نسبت به زادبوم خودش داشته باشد.
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