به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه‌‎برداری، در فاصله 22 روز تا آغاز رقابتها وزنه‌برداری قهرمانی جهان در شهر وروکلاو لهستان، ماموران وادا در محل كمپ تيم‌های ملی وزنه‌برداری حاضر شدند و از 10 وزنه بردار حاضر در اردو آزمایش گرفتند.



مجید عسکری، جابر بهروزی، سجاد بهروزی، رسول تقیان، علیرضا دهقان، امین زارعی، محمدرضا براری، کیا قدمی، علیرضا سلیمانی و بهادر مولایی وزنه‌بردارانی هستند که زیر نظر ماموران وادا از آنها نمونه گیری شد.



این هفتمین حضور سرزده ماموران آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ (وادا) در اردوی وزنه برداری طی سه سال اخیر است.