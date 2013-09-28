به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید یعقوب طباطبایی در جلسه هدایت سیاسی که پیش از ظهر امروز شنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس در جمع مرزبانان استان برگزار شد، دیپلماسی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل را بسیار فعال توصیف کرد و گفت: مذاکره با آمریکا در خصوص انرژی هسته ای به معنی نادیده گرفتن حقوق مسلم ایران نیست.



وی با اشاره به گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و آمریکا در پایان سفر دکتر روحانی به نیویورک، افزود: انجام این مذاکره و ادامه آن به منظور اثبات حسن نیت ایران به جوامع بین المللی صورت گرفت.



این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه آمریکا باید سیاست چماق و هویچ خود را کنار گذاشته و در برخورد با ایران عاقلانه رفتار کند،بیان کرد: فرصت استثنایی مذاکره آمریکا و ایران پس از 35 سال بوجود آمده و باید از این فرصت بهترین استفاده و بهره برداری به نفع ملت ایران صوت بگیرد.



وی مذاکره ایران با آمریکا را نیازمند مقدمات دانست و اظهار کرد: آمریکا باید از خوی استکباری خود دست بردارد. 35 سال دشمنی با ملت ایران نه تنها هیچ نتیجه ای برای آمریکا نداشت بلکه اعتماد مردم ایران به این کشور را سلب کرد.

ملت ها از جنگ افروزی آمریکا در جهان خسته شده اند



حجت الاسلام طباطبایی به سخنان رییس جمهوری ایران در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: دکتر روحانی با دعوت دنیا به صلح و آرامش از آمریکا خواست که گزینه صلح و مبارزه با خشونت را جایگزین گزینه جنگ کند.



وی تاکید کرد: ملت ها از جنگ افروزی آمریکا در جهان خسته شده و به دنبال صلح و امنیت هستند.



این مقام مسئول در فرماندهی مرزبانی خوزستان اضافه کرد: نرمش قهرمانانه مدنظر رهبری نه تنها به معنی عدول از ارزش ها و آرمان های نظام نیست بلکه به معنی اتخاذ تاکتیکی مدبرانه در سیاست خارجی است.



حجت الاسلام طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود، دفاع مقدس را یادآور حماسه ایثارگران و شهدا، ارزش ها و آرمان های انسانی دانست و افزود: فرهنگ ارزشی ایثار و شهادت باید در جامعه نهادینه شود.