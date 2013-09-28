به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز نشست هم انديشي تبيين ارزشهاي هشت سال دفاع مقدس با حضور امير اصغر شرفي فرمانده قرارگاه عملياتي لشكر 28، هيئت رئيسه دانشگاه، اعضاي هيئت علمي و جمعي از اساتيد عضو در كانون بسيج دانشگاه آزاد اسلامي سنندج برگزار شد.

در اين مراسم، مسئول نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج با تبريك ايام هفته دفاع مقدس اظهار داشت: يادآوري و انتقال رشادت هاي رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس يك امر لازم و ضروري است و به همين دليل بايد اين مهم در ميان تمامي اقشار جامعه به ويژه دانشجويان و دانشگاهيان به صورت ويژه در دستور كار قرار داد.

حجت الاسلام محرم علي شيرمحمدي گفت: امروز ايران اسلامي با تكيه بر دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس به عنوان يكي از قدرت هاي برتر در سطح منطقه و جهان مطرح است و به همين دليل در تمامي تحولات منطقه اي و جهاني نقش بسيار مهمي را بر عهده دارد.

وي بيان كرد: اقتدار جمهوري اسلامي ايران به جايي رسيده است كه كشورهاي جهان بدون حضور كشورمان قادر به حل مسائل بين المللي نيستند و جلوگيري از وقوع جنگ در كشور سوريه از جمله نشانه هاي اصلي براي نشان دادن اقتدار كشورمان به شمار مي رود.

فرمانده قرارگاه عملياتي لشكر 28 سنندج نيز در اين نشست با اشاره به رشادت هاي رزمندگان هشت سال دفاع مقدس يادآور شد: يكي از دلايل اصلي پيروزي رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس تكيه بر سلاح ايمان و اعتقاد بود و بر اساس ايديولوژي ضد استكباري مردم با جان دل در صحنه هاي نبرد حق عليه باطل حضور پيدا كردند.

اصغر شرفي با اشاره به نقش و جايگاه ولي فقيه در هشت سال دفاع مقدس و ساير صحنه هاي دفاع از نظام اسلامي، بيان كرد: ولي فقيه چه در زمان حيات با بركت امام راحل (ره) و چه در عصر حاضر نقش بسيار مهمي را در راستاي هدايت جامعه بر عهده داشته است و امروز هم به بركت رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي شاهد عبور نظام اسلامي از مشكلات مختلفي هستيم.

وي با اشاره به نفوذ كلام رهبر معظم انقلاب اسلامي در ميان ساير كشورهاي جهان افزود: امروز بر بركت جمهوري اسلامي ايران شاهد بيداري اسلامي در منطقه هستيم و اين دستاوردها به بركت وجود ولي فقيه در جامعه به وجود آمده است.

فرمانده قرارگاه عملياتي لشكر 28 سنندج در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به آمادگي نيروهاي نظام و انتظامي براي دفاع از دستاوردهاي انقلاب گفت: امروز جنگ در حوزه هاي علمي و آموزشي است و شما عزيزان به عنوان استاد دانشگاه هاو مراكز آموزش عالي بايد نسل جواني آماده و هوشيار را تربيت كرده و تحويل جامعه دهيد.

در اين نشست جمعي از اعضاي هيئت علمي و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج به بيان ديدگاه هاي خود در خصوص رشادت هاي هشت سال دفاع مقدس پرداختند.