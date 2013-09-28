به گزارش خبرنگار مهر، محمد دودانگي پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اينکه جداسازي يارانه، پس از بررسي مدارک و مستندات ارائه شده از طريق فرمانداري‌هاي سطح استان به دفتر آمار و اطلاعات استانداري انجام مي شود، اظهارداشت: امسال چهار هزار و 708 نفر (9.438 درصد) در فصل بهار و چهار هزار و 922 نفر (1.51 درصد) در فصل تابستان انجام شده است.

وي افزود: ازکل تغييرات انجام شده در امور يارانه هشت هزار و 813 نفر مربوط به ازدواج، 498 نفر (2.5 درصد) طلاق، 406 نفر (2.4 درصد) بر اساس قانون به استناد و تائيديه شوراي اسلامي شهر و روستا و 498 نفر (2.5 درصد) بر اساس حکم قضايي، 91 نفر نيز به ساير دلايل و بر اساس مستندات قانوني ارائه شده تغييرات و تفکيک يارانه اي براي آنها اعمال شده است.

دودانگي اعلام کرد: شهرستان گرگان با 93 هزار و 129 نفر (5.32 درصد) بالاترين و شهرستان مراوه تپه با 29 نفر کمترين حجم تغييرات را داشته‌اند و شهرستان‌هاي علي آباد هزار و 281 نفر، ترکمن هزار و 37 نفر، آق‌قلا هزار و یک نفر، گميشان 802 نفر، کردکوي 710 نفر، بندرگز 465 نفر، گنبد 374 نفر، کلاله 227 نفر، مينودشت 87 نفر و گاليکش 61 نفر براي آنها تفکيک و جداسازي يارانه در سامانه راهبري مرکز آمار ايران اعمال گرديده است.

مدير کل آمار واطلاعات استانداري يادآور شد: افرادي که متقاضي انجام تغييرات در سرپرست خانوار و تفکيک يارانه هستند بايد ابتدا به فرمانداري شهرستان محل اقامت خود مراجعه کرده و با ارائه مدارک و مستندات خود و تأييد آن توسط کارشناس يارانه فرمانداري، از طريق فرمانداريها مدارک و مستندات اين افراد به دفتر آمار و اطلاعات استانداري ارسال تا تغييرات در اين دفتر از طريق سامانه راهبري مرکز آمار ايران انجام گيرد.