به گزارش خبرنگار مهر، علی پرمقایس ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت تشریح برنامه های بزرگداشت هفته بهزیستی با بیان اینکه این میزان شامل 8 درصد از جمعیت استان است افزود: متاسفانه با وجود مسایل و مشکلات فراوان جمعیت سالمند استان متولی خاصی ندارد.

وی احداث کلینیک و بیمارستان تخصصی، فرهنگسرای سالمندی،اماکن ورزشی و نیز راه اندازی دفاتر مشاوره با حضور سالمندان و ... را از جمله راهکارهای موثر در افزایش روحیه نشاط و فراهم سازی بسترهای مناسب برای یک زندگی بدون دغدغه برای سالمندان دانست.

پرمقایس یاد آور شد: با توجه به اینکه جمعیت کشور رو به پیری است می طلبد تا با نگاهی فرا سازمانی به سالمندان، موجبات بهره مندی آنها از شاخص های رفاهی و معیشتی را فراهم کرد چراکه عدم توجه به این امر منجر به بروز مشکل اجتماعی در آینده نزدیک می شود.

معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان غربی با بیان اینکه با توجه به گستردگی مشکلات جامعه سالمندی آذربایجان غربی باید تمامی دستگاه های اجرایی متولی این امر همکاری لازم را داشته باشند افزود: بهزیستی وظایف مشخصی در حوزه سالمندان دارد و می تواند بخشی را پوشش دهد برای رفع مسایل پیش رو باید تمامی نهادها همکاری لازم را داشته باشند.

پرمقایس با اعلام اینکه هم اکنون 12 مرکز شبانه روزی و روزانه در سطح استان برای جامعه سالمندان استان فعالیت می کنند اظهارداشت: ظرفیت مراکز شبانه 531 نفر و ظرفیت مراکز روزانه 100 تا 120 نفر است.

وی طرح پایش سلامت سالمندان به صورت رایگان در نمازجمعه، دیدار با سالمندان و بازدید از مراکز سالمندان به همراه تجلیل از نمونه های فعال استان در زمینه سالمندان،برنامه های فرهنگی، هنری را از اهم برنامه های بزرگداشت هفته سالمند در استان ذکر کرد.