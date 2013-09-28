همدان میزبان پیکر شهید گمنام دفاع مقدس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد زمردیان اظهار داشت: در مورخ 13 مهر ماه سال 92 همدان میزبان پیکر مطهر فرزند روح ا... خواهد بود.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان بیان داشت: در نظر است تا طی برنامه ریزی های به عمل آمده این شهید گرانقدر در دانشکده فنی مهندسی شهید مفتح به خاک سپرده شود.

وی در ادامه اضافه کرد: از مورخ 13 مهر ماه به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید توسط مسئولان و فرماندهان نیروی انتظامی در قالب مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح برگزار می شود.

نماینده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در همدان اعلام داشت: در ادامه، پیکر مطهر شهید به شهرستان ملایر منتقل و طی برگزاری دو برنامه برای بزرگداشت شهید والامقام، مراسمی با حضور مسئولان، فرماندهان، جمعی از نیروهای مسلح و مجامع دانشگاهی در این شهرستان برگزار می شود.

زمردیان در پایان سسخنانش افزود: این یادگار دوران دفاع مقدس همزمان با اقامه نماز صبح در مورخ 14 مهر ماه سالجاری وارد روستای شورین و بعد از اقامه نماز پیکر مطهر در مراسم با شکوهی با حضور مردم و مسئولین تشییع و در دانشکده آموزش فنی شهید مفتح تدفین می گردد.