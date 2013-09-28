به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری قبل از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ایجاد و احداث پارک ها و بوستان های محلی خواست و نیاز قشرهای مختلف جامعه است، افزود: این پارک ها بر اساس سلیقه، نیازها و اولویت گروه های سنی و نیز طبقات اجتماعی صورت می گیرد.

وی افزود: پارک های تخصصی با طرحی نو، علاوه بر ایجاد و خلق تنوع در طرح ها و قالب های فضای سبز شهری به ذائقه ها و سلیقه های متعدد اجتماعی پاسخ مثبت می دهد.

سرپرست شهرداری تبریز احداث پارک ها و بوستان های تخصصی برای گروه های اجتماعی نظیر سالمندان، کودکان، دانش آموزان، دانشجویان، توسعه و افزایش پارک های بانوان، پارک های ویژه معلولان جسمی و حرکتی و نیز بیماران خاص را از جمله طرح های در دستور کار مدیریت شهری عنوان کرد.

اکبری ادامه داد: توسعه چشمگیر فضای سبز شهری تبریز طی سال های اخیر، توجه به امر نگهداری را از جمله الزامات توسعه پایدار فضای سبز شهری است.