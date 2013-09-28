به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام عباس محمد حسنی رئیس عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش در مراسم رونمایی از تصاویر منقوش شهدای نیروی دریایی بر روی دیوارهای تهران که امروز شنبه در نیروی دریایی ارتش برگزار شد گفت: هر ملتی باید با تکیه بر سرمایه های خودش زندگی کند یکی از مهمترین سرمایه ملی هر کشوری روحیه سلحشوری، جانبازی، فداکاری و ایستادگی در برابر زیاده خواهی ها و سلطه طلبی هاست.

وی با بیان این که هر کشوری از روحیه سلحشوری برخوردار نباشید فقیر است افزود: ملتی که از این روحیه برخوردار باشند ابرقدرت و مظهر قدرت آفرینی هستند. هر ملتی که روحیه ایستادگی خود را به رخ دشمن بکشد خواه یا ناخواه به حق خود می رسد و اراده های حق خود را به رقیب خود تحمیل می کند. چیزی که در هشت سال دفاع مقدس لمس کردیم.

حجت الاسلام حسنی افزود: امروز همه کسانی که تا دیروز می گفتند حق ندارید از انرژی پاک هسته ای استفاده کنید اکنون برای به دست آوردن دل مردم ما با هم مسابقه گذاشته اند به نظر شما آیا این که اوباما داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای را به رسمیت می شناسد اتفاقی است؟ نه خیر بلکه این ها ثمره خون شهدای ما و نتیجه مقاومت مردم و خروجی ایثار خانواده های ایثارگران است.

وی با بیان این که همه دنیا از اتفاقات اخیر تعجب کرده است، افزود: این ها تعجبی ندارد زیرا که امام فرمودند ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، امروز ملت ما آزادگی خود را به رخ دنیا کشیده است، امیدواریم که ایستادگی شهیدان را فراموش نکنیم چون اگر فراموش می کردیم امروز نمی توانستیم تریبون های جهانی را در اختیار بگیریم.