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۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۷

میری عنوان کرد:

نهادینه سازی فرهنگ بسیج در ادارات بسیاری از مشکلات جامعه را رفع می‌کند

نهادینه سازی فرهنگ بسیج در ادارات بسیاری از مشکلات جامعه را رفع می‌کند

زاهدان-خبرگزاری مهر: دبیر شورای عالی بسیج قشر کارمندان سیستان و بلوچستان گفت: نهادینه سازی و ترویج فرهنگ بسیج در ادارات زمینه‌ساز حل بسیاری از مشکلات اجتماعی در جامعه است.

سرهنگ محمدعلی میری در دومین نشست اعضای شورای عالی بسیج کارمندان استان که در تالار اجتماعات شرکت پخش فراورده های نفتی زاهدان برگزار شد اظهار داشت: شناسایی و جذب نیروهای نخبه و تاثیر گذار به منظور بررسی و واکاوی مشکلات پیش رو در ادارات استان از جمله اهداف تشکیل این شورا است.

وی افزود: از آنجا که کارمندان دولت بیشترین ارتباط را با مردم و جامعه دارند لذا نهادینه‌سازی فرهنگ بسیج در بین آنها و همچنین خدمت صادقانه موجب ایجاد امید دربین مردم و دلبستگی آنها به نظام و انقلاب می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید تاثیرگذاری کارمندان بسیجی در بین اقشار مختلف قابل لمس و محسوس باشد ادامه داد: بررسی روش‌ها و شیوه‌های تعمیق و افزایش معرفت دینی و بصیرت سیاسی و همچنین غنی بخشی به برنامه‌های بسیج کارمندی از جمله اهداف پیگیری شده در این شورا است.

وی چگونگی جاری شدن رهنمود ها و مطالبات مقام معظم رهبری در جامعه اداری و رصد و پیگیری تحقق مطالبات و همچنین احصاء و دغدغه های اساسی ادارات را از جمله اهداف دنبال شده در شورای عالی بسیج استان عنوان کرد.

 

 

کد مطلب 2144540

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