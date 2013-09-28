سرهنگ محمدعلی میری در دومین نشست اعضای شورای عالی بسیج کارمندان استان که در تالار اجتماعات شرکت پخش فراورده های نفتی زاهدان برگزار شد اظهار داشت: شناسایی و جذب نیروهای نخبه و تاثیر گذار به منظور بررسی و واکاوی مشکلات پیش رو در ادارات استان از جمله اهداف تشکیل این شورا است.

وی افزود: از آنجا که کارمندان دولت بیشترین ارتباط را با مردم و جامعه دارند لذا نهادینه‌سازی فرهنگ بسیج در بین آنها و همچنین خدمت صادقانه موجب ایجاد امید دربین مردم و دلبستگی آنها به نظام و انقلاب می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید تاثیرگذاری کارمندان بسیجی در بین اقشار مختلف قابل لمس و محسوس باشد ادامه داد: بررسی روش‌ها و شیوه‌های تعمیق و افزایش معرفت دینی و بصیرت سیاسی و همچنین غنی بخشی به برنامه‌های بسیج کارمندی از جمله اهداف پیگیری شده در این شورا است.

وی چگونگی جاری شدن رهنمود ها و مطالبات مقام معظم رهبری در جامعه اداری و رصد و پیگیری تحقق مطالبات و همچنین احصاء و دغدغه های اساسی ادارات را از جمله اهداف دنبال شده در شورای عالی بسیج استان عنوان کرد.