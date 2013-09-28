به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آئین معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات شهرستان قرچک با حضور رضا ریاحی فرماندار، حبیب اله ابراهیمی معاون سیاسی –انتظامی فرمانداری، بهنام جهانی بخشدار مرکزی، سرهنگ اصغری فرمانده سپاه ناحیه مقاومت 15 خرداد، اعضای شورای شهر و مسئولان ادارات شهرستان قرچک در محل اداره برق این شهرستان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم امام جمعه موقت شهرستان قرچک با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در هفته دفاع مقدس گرامی میداریم یاد و خاطره رزمندگانی که در این هشت سال شجاعت و جانفشانی نشان دادند و جان عزیزشان را در راه اسلام و حراست از کیان جمهوری اسلامی گذاشتند.

حجت الاسلام صفدری عنوان کرد: اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی در جهان مدیون رشادتهای فرزندان این مرز و بوم است.

وی با اشاره به اینکه پیروزی در جنگ حول محور رهبری مقتدرانه امام خمینی(ره) بود، افزود: وجود مقدس امام (ره) و رشادتهای شهدای هشت سال دفاع مقدس به جهانیان نشان داد که ملت ایران همواره پشتیبان ولایت فقیه و رهبر خود بوده و خواهد ماند.

امام جمعه موقت شهرستان قرچک با اشاره به اینکه یادگار امام (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیج بود، گفت: در حال حاضر بسیج یکی از بازوان توانمند و نیرومند نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در ادامه این مراسم فرماندار شهرستان قرچک با تبریک هفته دفاع مقدس و رشادتهای رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی اظهار داشت: گرامی میداریم یاد و خاطره شهدا و امام شهدا که باعث شد تا پرچم ایران اسلامی در جهان بدرخشد.

رضا ریاحی گفت: دستورات و فرمامین امام خمینی(ره) در هشت سال دفاع مقدس رمز پیروزی رزمندگان اسلام در جنگ با استکبار جهانی بود.

وی افزود: همه ما باید ارکان پیروزی در انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را رصد و سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

ریاحی ادامه داد: رهبری مدبرانه امام خمینی(ره)، وحدت ملی، شهادت طلبی، انگیزه مبارزه با دشمن رمز پیروزی ما در جنگ بود.

فرماندار قرچک با اشاره به اینکه بسیج ادارات جزو مؤثرترین و کارآمد ترین بسیج هاست، اظهار داشت: بسیج ادارات در طول انقلاب و جنگ تحمیلی کارهای بسیار بزرگ و ارزشمندی انجام داده است.

این مسئول افزود: بسیجان در مقابله با تهدیدات دشمنان در این برهه از تاریخ انقلاب اسلامی خوش درخشیده و ما در آینده ای نزدیک شاهد موفقیت های چشمگیر و بی بدیل این افراد در این عرصه خواهیم بود.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک با اشاره به بيانات مقام معظم رهبری كه بسيج الگوي ملتهاي ديگر است، اضافه کرد: روسا و مدیران ادارات فضا و بستر مناسب برای ورود کارکنان دولت برای عضویت و حضور فعال در بسيج فراهم کنند.

وی در پایان بر ترویج تفکر بسیجی در سطوح مختلف ادارات تاکید کرد و خواستار فعال شدن پایگاههای بسیج در ا ین مجموعه ها شد.