به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضایی صبح شنبه در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان چشمه آبگرم مرتضی علی را از جاذبه های گردشگری طبیعی طبس دانست و افزود: سالانه حدود 400 تا 600 هزار نفر از این جاذبه گردشگری دیدن می کنند.

وی با بیان اینکه این چشمه در مسیر گردشگری روستای خرو و در فاصله 27 کیلومتری طبس است، تصریح کرد: "چشمه مرتضی علی" در دل کویر شرق با داشتن دو نوع آب گرم و سرد در کنار هم زیبایی شگفت انگیزی دارد.

وی با بیان اینکه برای نگهداشت و جذب گردشگر در این منطقه طرح تاسیس منطقه نمونه گردشگری "چشمه مرتضی علی" پیگیری شده است، افزود: هم اکنون سرمایه گذار این طرح مشخص شده که با صدورجواز موقت تاسیس عملیات اجرایی پروژه نیز آغاز می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح منطقه نمونه گردشگری "چشمه مرتضی علی" در سفر دوم هیئت دولت به استان یزد به تصویب رسیده است، بیان کرد: مطالعات امکانسنجی این منطقه گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی در سال 88 انجام شد.

وی با بیان اینکه اراضی پیشنهادی برای سرمیاه گذاری در این منطقه 45 هکتار اعلام شده است، بیان داشت: سرمایه گذار باید طرح جامع این منطقه را کارگروه گردشگری استان ارائه کند.

رضایی در پایان گفت: شهرستان طبس از ابتدای امسال تا کنون 9 درصد گردشگران استات را پذیرا بوده است.