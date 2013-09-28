به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رفیقدوست، وزیر سابق سپاه پاسداران درباره كتاب خاطراتش گفت: در مقدمه كتاب «برای تاریخ می‌گویم» گفته‌ام كه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تاریخ را برای ما نوشته‌اند و وقتی این تاریخ را مطالعه می‌كنیم، می‌بینیم كه هیچ كدام تاریخ واقعی ملت مانیست و اینها را هر تشكیلاتی به نفع خودش نوشته است و چه بهتر كه تاریخ انقلاب اسلامی را خود مردم كشورمان بنویسند.

وی ادامه داد: هر فردی كه كتاب خاطراتم را بخواند در گفته‌هایم شك نمی‌كند، چرا كه هر چیزی كه گفته می‌شود، مستند است و این گونه آثار برای نسل‌های آینده دانشگاه است. مقام معظم رهبری نیز تاكید دارند كه این سبك خاطرات و تاریخ‌نگاری بیشتر كار شود.

رفیق دوست با اشاره به اینكه كتاب «برای تاریخ می‌گویم» دربردارنده 10 سال اول انقلاب اسلامی، از ورود امام خمینی (ره) تا سال 68 را در بر می‌گیرد، گفت: در حال حاضر نیز مشغول مصاحبه با آقای علامیان برای گردآوری جلد دوم كتاب خاطراتم هستم و در این اثر وقایع و خاطراتم از سال 68 تا 78 را بازگو می‌كنم كه در حال حاضر تا سال 70 را روایت كرده‌ام.