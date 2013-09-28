تپه ابوذر به"بام نهاوند" تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر اسماعیلی ظهر شنبه در بازدید از روند ساماندهی تپه ابوذر شهر نهاوند گفت: از بخش خصوصی دعوت کرده ایم برای تبدیل تپه ابوذر بعنوان بام شهرستان نهاوند با شهرداری نهاوند همکاری و مساعدت کند که در این زمینه هم توافقات اولیه انجام شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه تپه ابوذر نهاوند دارای 120 هکتار مساحت است که 60 هکتار آن پوشیده از انواع درختان جنگلی است، یادآور شد: در سال 1383 سند مالکیت آن به نام شهرداری صادر شده است.

وی با بیان اینکه طبق موارد پیش بینی شده كه با بخش خصوصي مطرح شده است، گفت: بسياري از امكانات از قبيل مجسمه و المان‌های انتزاعی، جزیره‌ مصنوعی، بازی‌های مهیج كافي‌شاپ، رستوران با غذاهاي محلي و سنتي به، مسجد، سرویس بهداشتی و شهر بازی در اين مجموعه گردشگری براي استفاده مردم در نظر گرفته خواهد شد.

شهردار نهاوند با بیان اینکه استفاده از ظرفیت های موجود و امکانات بالقوه یکی از ویژگیهای مدیر موفق است، ابراز داشت: در استفاده هر چه بهتر از امکانات موجود اگر برنامه ریزی های لازم صورت نگیرد، موفقیتی حاصل نخواهد شد.

آغاز عملیات آسفالت و لکه گیری همه خیابانها و معابر سطح شهر نهاوند

نادر اسماعیلی از آغاز عملیات آسفالت و لکه گیری همه خیابانها و معابر سطح شهر نهاوند خبر داد و گفت: با توجه به در پیش بودن فصل سرما و آب گرفتگی معابر و خیابانها عملیات آسفالت و لکه گیری همه خیابانها و معابر شهر نهاوند با اعتبار 150 میلیون تومان در هفته جاری آغاز می شود.

اسماعیلی افزود: مهمترین مشکل و مانع توسعه و پیشرفت شهری و تغییر مبلمان شهری نهاوند کمبود اعتبار و نداشتن درآمد پایدار است که در این زمینه قصد داریم با همکاری و مشارکت بخش خصوصی برناتمه های اصولی و درآمد زایی را اجرا کنیم.