زنگنه: کمبود شدید گاز برای زمستان امسال قطعی است/ اعلام قیمت جدید بنزین تا چند روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه درباره آخرین تصمیم گیری‌های دولت برای افزایش قیمت بنزین، گفت: چند روزی صبر کنید دولت نظرش را اعلام می کند، در حال حاضر درحال مطالعه هستیم و با توجه به نظر مجلس و ارزیابی‌های دولت درباره قیمت بنزین تصمیم نهایی خواهیم گرفت.



وزیر نفت در این باره که آیا ملاک تعیین قیمت بنزین قاچاق خواهد بود یا وضعیت اقتصادی مردم؟ اظهار داشت: میزان قاچاق برای تعیین نرخ بنزین اصل نبوده است اما باید توجه داشت که تاثیر قیمت بر قاچاق هم بر کسی پوشیده نیست.



این عضو کابینه دولت افزود: اصل این است که بتوانیم تعهدات تامین هزینه‌های یارانه و هم آنچه که قانون الزام شده است را انجام دهیم چرا که قانون الزاماتی را برای دولت گذشته که دولت مکلف است برای اجرای آن با مجلس تعامل کند.



این مقام مسئول درباره استفاده بهتر از میادین مشترک نفت و گاز، تصریح کرد: مهمترین میادین نفت و گاز کشور پارس جنوبی بوده و بعد مجموعه آزادگان یا غرب کارون که پول کافی هم در بودجه برای آن تعیین شده است وامیدواریم بانک مرکزی تمهیداتش که وام و اوراق مشارکت است را بیاندیشد تا کار را پیش ببریم.



وزارت نفت باید هتل شود



وی در پاسخ به این سوال خانه ملت که وزارت نفت چه زمانی به هتل تبدیل خواهد شد، توضیح داد: وقتی تولید نفت کشور به 4 میلیون بشکه در روز افزایش یابد و دیگر در جایی نیاز نداشته باشیم به جای گاز، فرآورده نفتی نسوزانیم و خام فروشی کم شود و بتوانیم ظرفیت تولید پتروشیمی را دوبرابر کنیم آن موقع وزارت نفت هتلی می‌شود برای دیگرانی که می‌آیند.



زنگنه درباره نحوه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی، تصریح کرد: درباره خوراک پتروشیمی به طور اصولی با خود کسانی که در این حرفه کار می کنند تفاهم کردیم که ما قیمت خوراک را اضافه کنیم به قیمت محصول که با نوسانات و پایین و بالا رفتن آن پایین و بالا برود، البته پس از بحث و بررسی بیشترنظر خود را مطرح می کنیم.



هشدار نسبت به کمبود شدید گاز زمستانی



وزیر نفت با ابراز نگرانی از کمبود گاز، با بیان اینکه باید تلاش کنیم فازهای پارس جنوبی وارد مدار شوند، افزود: باید واقعیات را ببینیم که آخر امسال یا وسط سال 93 یا آخر 93 یا میانه 94 چقدر تولید داریم سپس باید تولید را با زمان بندی و با سرسختی و پی گیری بالا ببریم.



وزیر نفت در این باره که آیا کمبود به میزانی هست که در زمستان با قطعی گاز مواجه شویم؟ گفت: قطعی نداریم اما کمبود گاز جدی است که با جایگزینی سوخت مایع در نیروگاهها جبران می شود.



وزیر نفت دراین باره که چرا با توجه به شعار خودکفایی بنزین دولت اقدام به واردات بنزین می کند؟ خاطرنشان کرد: وزارت نفت تصمیم به واردات گرفته است چرا که کمبود داریم و باید وارد کنیم چرا که نمی‌توان به مردم بنزین نداد.