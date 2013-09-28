به گزارش خبرنگار مهر، برنامه رادیویی "چراغ سبز" هر روز عصر ساعت 18:30 به مدت 30 دقیقه با موضوعات روز جامعه از رادیو گفتگو پخش می شود. در این برنامه علاقه مندان به برنامه‌های رادیویی می توانند از طریق تلفن و یا پیامک، نقطه نظرات خود را در خصوص موضوع مورد بحث در برنامه بیان کنند.

گروه تامین برنامه "چراغ سبز" در نظر دارند در این برنامه 30 دقیقه‌ای نظرات مردم را درباره موضوعات مختلف از جمله مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری بدون سیاستگذاری خاصی پخش کند.

موضوع برنامه امروز "چراغ سبز" هدفمندی یارانه‌ها است که با حضور محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات مردم را درباره هدفمندی یارانه ها و معضلات و نکات مثبت آن به بحث می‌گذارد.

"چراغ سبز" هر روز عصر ساعت 18:30 به مدت 30 دقیقه از رادیو گفتگو با فرکانس 103/5 پخش می‌شود.