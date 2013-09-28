ضبط 173 گواهینامه به دلیل تخلف/نبود پارکینگ معضل جدی سنندج

سید عارف قادرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همچنین 60 جلد گواهینامه نیز به علت استفاده از مواد الکلی، مواد مخدر و روان گردان ضبط و به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

وی افزود: در شش ماهه اول سال جاری 860 دستگاه خودرو به علت داشتن جریمه بالای یک میلیون تومان برابر قانون توقیف و اقدامات قانونی انجام شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان در ادامه به ترافیک سنندج اشاره کرد و بیان کرد: متاسفانه خیابان های استان کردستان متناسب با جمعیت خودرو و افراد جامعه متناسب نیست.

قادرزاده یادآور شد: زمینه های مناسب سازی خیابان ها و ظرفیت احداث پارکینگ های طبقاتی در استان فراهم است ولی متاسفانه مسئولان به این ظرفیت ها توجه نکرده اند و نیاز است که این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی ادامه داد: ظرفیت پارکینگ باید متناسب با نیاز مردم باشد و هسته مرکزی شهر سنندج حداقل سه پارکینگ طبقاتی نیاز دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان گفت: متاسفانه اگر در کمترین زمان ممکن مشکل پارکینگ استان حل نشود با توجه به قرار گرفتن بازار و مرکز خدماتی و اداری در هسته مرکزی اماکن تردد نیست.

قادرزاده با اشاره به تمرکز زدایی اماکن تجاری از مرکز شهر، افزود: طرح های ترافیکی و عابر پیاده ای که ارائه می شود باید کارشناسانه و علمی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تمرکز زدایی در استان کردستان ضروری است به خصوص در شهرک بهاران که دو پنجم جمعیت را در خود جای داده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان افزود: باید با برنامه ریزی های مناسب زیر ساخت ها از جمله معابر، پل های عابر پیاده، خیابان ها، پارکینگ و عابر راه ها را بررسی و راه اندازی کنیم.