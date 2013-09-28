به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "هدیه خدا" که به همت انتشارات بنیاد سینمایی فارابی آماده‌سازی شده است، مجموعه ای از روایات حضرت پیامبر اکرم (ص) را در بر دارد. این کتاب به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر می شود.

همچنین با خبر شدیم کتاب معرفی زندگی و فعالیت هنری ناصر طهماسب صداپیشه در جشنواره بیست و هفتم کودکان و نوجوانان رونمایی می شود. کتاب "صدایی در تاریکی" شرح بیش از پنجاه سال فعالیت هنرمندانه ناصر طهماسب در زمینه دوبلوری است، کتابی که به همت نیروان غنی پور آماده شده و در حاشیه جشنواره فیلم کودک و نوجوان رونمایی خواهد شد.

خبر دیگر اینکه دوبلورهای برجسته سینما و تلویزیون در قالب یک تیم 9 نفره با حضور در اصفهان به صورت همزمان فیلم‌های خارجی بیست و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان را دوبله خواهند کرد. 9 دوبلور با حضور در جشنواره بیست و هفتم، کار دوبله همزمان فیلم‌های خارجی این دوره از جشنواره کودک را انجام خواهند داد.

پرویز ربیعی، افشین زینوری، رضا آفتابی، مریم رادپور، شوکت حجت، نرگس فولادوند، مهسا شرافت کتابچی، مریم شیرزاد و نسیم رضاخانی صداپیشگانی هستند که امسال به صورت همزمان فیلم‌های جشنواره کودک و نوجوان را در سالن‌های نمایش فیلم‌های جشنواره دوبله می‌کنند.

دوبله همزمان آثار سینمایی خارجی یکی از جذابیت‌های همیشگی این جشنواره بوده است. از یک سو کودکان و نوجوانان با شنیدن صداهای آشنا، می‌توانند ارتباط بهتری با شخصیت‌های آثار کودک برقرار ‌کنند و از سوی دیگر، لحظات مفرحی را هنگام تماشای فیلم‌های خارجی جشنواره کودک سپری کنند.

خبر آخر اینکه کاروان های فرهنگی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوان جمعه پنجم مهرماه راهی مناطق مرزی شدند. برای سومین سال متوالی کاروان های فرهنگی جشنواره راهی مناطق مرزی شدند تا کودکان و نوجوانان این مناطق نیز در جشن بزرگ کودکان و نوجوانان ایرانی سهیم باشند.

این کاروان‌ها در مناطق دورافتاده مرزی و در مدارس و کانونها و مراکز بهزیستی و ... به نمایش فیلم، اجرای تئاتر، برگزاری برنامه های تفریحی و آموزشی و ... خواهند پرداخت. همچنین امسال یک کاروان ویژه نیز به شهر سردشت خواهد رفت. سردشت شهری است که در ایام جنگ تحمیلی مورد حمله شیمیایی رژیم بعثی قرار گرفت.

روز گذشته و در آستانه اعزام این کاروان‌ها، سیداحمد میرعلایی دبیر جشنواره در جمع آنان حاضر شد و در سخنانی کوتاه به اهمیت این بخش از فعالیتهای جنبی جشنواره اشاره کرد و افزود: این بخش کودکان مناطق دوردست وطن را در جشن ایرانی سهیم می کند و فعالیت شما عزیزان بسیار ارزشمند است. این کاروان ها را برکت جشنواره و عامل انرژی بخش برای همه دست اندرکاران جشنواره می دانم و بسیار خوشحالم که جشنواره در مناطق مرزی کشور عزیزمان یک هفته زودتر آغاز می شود.

کاروان های فرهنگی به مدت یک هفته در استان های خراسان رضوی، ‌شمالی و جنوبی، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر،‌ هرمزگان،‌ ایلام، مازندران، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و نیز منطقه سردشت به اجرای برنامه های فرهنگی ویژه جشنواره کودکان و نوجوانان خواهند پرداخت.

بیست و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با گرامی‌داشت نام پیامبر اکرم (ص) پدر آسمانی کودکان دنیا از پانزدهم تا نوزدهم مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.