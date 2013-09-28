به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مالک اژدر شریفی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش پنج درصدی پرونده های وارده به مراجع قضایی استان گفت: پرونده های وارده به مراجع قضایی حدود 5 درصد افزایش یافته که این میزان 10 درصد کمتر از میانگین کشوری است.

وی افزود: بیشتر اختلافات مراجعان به مراجع قضایی در شش ماه نخست سال جاری در امور کشاورزی و ملکی بوده و اغلب پرونده های قضایی اختلافات بی اهمیت و کم ارزش است که می تواند قبل از تشکیل پرونده با خویشتنداری طرفین دعوی حل شود.

حجت الاسلام شریفی تعداد قضات استان را 380 نفر اعلام کرد و گفت: تا پایان امسال 30 نفر هم به تعداد قضات استان افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: ماهانه 36 هزار پرونده در زمینه های مختلف رسیدگی و مختومه می شود.