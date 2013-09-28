به گزارش خبرنگار مهر، حسین شایق مدیر کل امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری کرمان صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار ریگان گفت: با اتمام دوره شورهای اسلامی یکی از وظایف شوراهی جدید انتخاب شهردار می باشد که در تعدادی از شهرها این کار انجام و شوراها سرپرست انتخاب کرده اند.

وی با اشاره به اینکه طوفانهای شدید شن در این شهرستان خسارتهای زیادی به زیر ساختهای شهر وارد می کند، افزود: طی سالهای گذشته چندین طرح بزرگ در زمینهای تثبیت شنهای روان انجام شده اما می طلبد این طرحها تداوم داشته باشند ونهالهایی در اطراف شهر ریگان کشت شود.

این مسئول تصریح کرد: ستاد حوادث نیز در زمینهای جبران خسارات به شهرداری ریگان کمک کند.

محمد آبیار رئیس شورای اسلامی شهر ریگان در ادامه این مراسم با تشکر از خدمات شهردار سابق گفت: اقدامات خوبی شهردار سابق ریگان طی 10سال در این شهرستان انجام داد که اقدامات موثری در این شهرستان هستند.

وی اذعان داشت: ایجاد بزرگترین باغ شهرداری در ورودی شهر ریگان به مساحت 50هکتار با کاشت درختان نخل مرکبات زیتون کهور یکی از اقدامات صورت گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر ریگان تصریح کرد: آسفالت معابر، ایجاد بوستانها در شهر، خرید ماشین آلاتو راه اندازی پارک موتوری از دیگر اقدامات شهردار سابق ریگان است.

آبیار از ایجاد مبلمان شهری به زودی در شهر ریگان خبر داد و افزود: 50 درصد هزینه ها توسط شهرداری و50 درصد توسط اصناف تامین می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر ریگان ادامه داد: طی مدتی که وی به عنوان سرپرست شهرداری معرفی شده بود تعدادی از معابر شهر ریگان را آسفالت و مقداری از معابر را تسطیح وزیر سازی و آماده اسفالت کرده است.

حجت الاسلام علی حیدری نسب امام جمعه شهرستان ریگان با تقدیر از فعالیتهای شهردار سابق و تبریک به شهردار جدید افزود: یکی از نیازهای شهر ریگان ایجاد فضای سبز شهری است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه تعدادی پارک در این شهرستان وجود دارد ایجاد نمازخانه در این پارکها یکی از ضروریات در این شهرستان است.

امام جمعه ریگان با اشاره به تنظیف شهر گفت: نظافت شهر خیلی ضعیف است و شهرداری در طول روز دو مرتبه زباله ها را از سطح شهر جمع آوری می کند.

وی با اشاره به اینکه اصناف با شهرداری هماهنگی داشته باشند، از شهرداری خواست در زمینه ساماندهی گلزار شهدا وشهدای گمنام اقدام کند.

حسن دهگان به عنوان شهردار ریگان معرفی و از خدمات عباس نازلی شهردار سابق تقدیر شد.



