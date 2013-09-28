ليلا لايق‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از برگزاري امتحانات پايان دوره‌اي ترم تابستان سال 92 كه توسط انجمن خوشنويسان برگزار شد، 33 نفر به خوشنويسان ابركوه اضافه شدند.

وی افزود: با برگزاری يك دوره كلاس‌هاي خوشنويسي در تابستان امسال و از ميان بيش از 50 هنرجو، 33 نفر پس از برگزاري آزمون موفق به دريافت مدرك معتبر خوشنويسي از انجمن خوشنويسان ايران شدند.

لایق نژاد ادامه داد: از میان این افراد، 16 نفر به سطح مقدماتي، پنج نفر به سطح متوسط، چهار نفر به سطح خوش، چهار نفر به سطح عالي نستعليق، سه نفر به سطح عالي كتابت و يك نفر به سطح ممتاز شكسته ارتقا يافتند.

وی خاطرنشان كرد: تفاوت كلاسهاي تابستان امسال با سالهاي قبل در اين بود كه هنرجويان مي توانستند با علم و آگاهي، اساتيد خود را انتخاب کنند و تنوع در انتخاب استاد را نيز به وضوح ببينند كه اين نشان دهنده وجود اساتيدي مجرب و كاردان در محيط آموزشي ابركوه است.