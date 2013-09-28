مجتبی شجاعی در گفتگو با مهر با بیان اینکه خوشبختانه با پیگیری‌های به‌عمل آمده راه‌اندازی ایستگاه هواشناسی خودکار در شهرستان زرآباد مصوب شده است ادامه داد: در حال حاضر اقدامات لازم برای حفر کانال، تعبیه دستگاه‌ها و اقدامات لجستیک در حال انجام است.

وی ایجاد و راه اندازی ایستگاه هواشناسی را یکی از خواسته‌های دیرین مردم منطقه دانست و گفت: راه‌اندازی این ایستگاه کمک شایانی در اقتصاد مردم منطقه و پیشگیری از حوادث احتمالی در این منطقه خواهد داشت.

وی همچنین از راه اندازی نمایندگی آمزش و پرورش در زرآباد خبر داد و گفت: به‌زودی با توجه به نیاز این بخش نمایندگی کمیته امداد حضرت امام(ره) نیز افتتاح خواهد شد.