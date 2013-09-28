احمد آقامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که برنامه فنی و حرفه ای همدان برای سالتحصیلی جدید چیست؟ اظهار داشت: برای سال تحصیلی جدید طرحی با عنوان "حلقه های بهبود کیفیت" مطرح کرده ایم که این طرح تقریبا تمام مدیران هنرستان ها، کارشناسان، معاونین مناطق و حوزه فنی حرفه ای استان همدان را درگیر می کند.

رئیس اداره فنی‌ و حرفه‌ای و کار و دانش دانش‌آموزی استان همدان ابراز داشت: به دنبال این هستیم که دربحث کیفیت بخشی و آموزش های فنی حرفه ای به خصوص آموزش های عملی که یکی از اهداف تشکیل این شاخه است قدم های موثری برداریم.

آقامحمدی با بیان اینکه بر اساس این طرح نمایندگان مدیران با مدیران جلسه تشکیل می دهند، گفت: باتوجه به دستورکاری که به آن ها داده شده، این قشر راهکار ها وایده هایی را ارائه می دهند که در نهایت به عنوان راهکار و راهبرد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کیفیت بخشی آموزش های عملی از اهداف فنی و حرفه ای همدان است

وی با بیان اینکه یکی از بحث های ما در این زمینه کیفیت بخشی آموزش های عملی اس، ابرز داشت: اطلاع رسانی عمیق و دقیق در خصوص رشته های شاخه کار دانش و فنی حرفه ای به دانش آموزان پایه اول متوسطه از جمله اهدف است یه طوری که دانش آموز ضمن شناخت دقیق نسبت به این رشته آگاهی عمیقی بدست می آورد و در طول سال فرصت تحقیق دارد.

رئیس اداره فنی‌ و حرفه‌ای و کار و دانش دانش‌آموزی استان همدان با اشاره به اجرای طرح "یک روز با هنرستان من" اجرای این طرح را در راستای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان جدیدالورود با محیط آموزشی هنرستان و رشته های فنی و حرفته ای دانست.

آقامحمدی اضافه کرد: در قالب این طرح آینده شعلی، محتوا و تمام اطلاعات مربوط به یک رشته فنی و حرفته ای به مخاطب آموزش داده می شود تا اطلاعات عمیق و دقیقی در دست داشته باشند.