محمدحسین نیک اختر در گفتگو با خبرنگار مهر فروش تجاری، خانگی، عمده و بازاریابی اینترنت پرسرعت بر بستر ADSL را از جمله استراتژی های بخش معاونت تجاری شرکت ارتباطات ثابت دانست و از فروش ADSL در بخش تجاری برای شرکتهای کوچک، بزرگ و سازمانها خبر داد.

وی گفت: عرضه اینترنت پرسرعت با سرعت حداکثر 2 مگابیت بر ثانیه برای مشترکان خانگی صورت می گیرد اما برای نخستین بار در کشور اینترنت باسرعت 5 و 10 مگابیتی برای مشترکان تجاری عرضه می شود.

نیک اختر گفت : در این طرح که اکنون در نمایشگاه تلکام نیز ثبت نام آن آغاز شده است متقاضیان می توانند از اینترنت 10 مگابیتی در دو نوع نامحدود و حجمی استفاده کنند.

مدیر ارتباطات و بازاریابی شرکت ارتباطات ثابت ایران عرضه این سرویس را همراه با مودم رایگان عنوان کرد و ادامه داد: در کمپین تجاری شرکت ارتباطات ثابت ایران، نرخ فروش ADSL تجاری 10 مگابیتی ماهیانه 390هزار تومان با 396 گیگابایت حجم مصرف در نظر گرفته شده است؛ همچنین مشتریان متقاضی استفاده حجمی می توانند برای این سرویس با حجم 2 گیگابایت مبلغ 32 هزار تومان ، 4 گیگابایت مبلغ 38 هزار و 500 تومان و 8 گیگابایت مبلغ 43 هزار تومان پرداخت کنند.

وی افزود: تفاوت سرویس ADSL تجاری مخابرات امکان پرداخت مبلغ استفاده مشترکان بر روی قبوض تلفن ثابت است.

وی تاکید کرد: پوشش سراسری سرویس های تجاری ADSL در کل کشور از جمله برنامه های این شرکت است.