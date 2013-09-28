به گزارش خبرگزاری مهر،فرهاد میرزایی افزود: ناشنوایان با برگزاری جشن در این روز از عموم مردم می‌خواهند به خواسته‌ها و برنامه‌های آن‌ها احترام بگذارند و فرصت‌های برابر در جامعه را برای آن‌ها فراهم کنند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر انجمن جهانی ناشنوایان به عنوان یک سازمان غیردولتی معرف 70 میلیون ناشنوا در جهان است.



معاون توان‌بخشی بهزیستی استان زنجان، 80 درصد از جمعیت ناشنوایان را متمرکز در کشورهای در حال توسعه برشمرد و اظهارداشت: در ایران سازمان بهزیستی وظیفه رسیدگی به امور ناشنوایان را بر عهده دارد و سعی می‌کند با ارتقای حقوق ناشنوایان، حق استفاده از زبان اشاره، دسترسی به فرصت‌های برابر و داشتن جایگاه اجتماعی در زندگی را برای ناشنوایان فراهم کند.



میرزایی از وجود یک‌هزار و 341 پرونده برای ناشنوایان در بهزیستی استان زنجان خبر داد و گفت: 182 ناشنوا از بهزیستی مستمری دریافت می‌کنند.



وی چرخه حمایتی ناشنوایان را یکی از راههای کمک به آن‌ها معرفی و خاطرنشان کرد: تعداد بسیاری از ناشنوایان از خدمات موردی و چرخه حمایتی چون وسایل کمک توان‌بخشی نظیر سمعک، کمک هزینه کاشت حلزون، هزینه‌های تحصیلی، حمایت‌های مالی، معیشتی، درمانی، تهیه مسکن و امور مربوط به اشتغال بهره‌مند می‌شوند.



جشن روز جهانی ناشنوایان اولین‌بار در سال 1958 و روز 30 سپتامبر برگزار شد.

کشف 8 هزار عدد قرص و داروی قاچاق در زنجان



فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده گفت: با تلاش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان بیش از 8 هزار عدد قرص و داروی غیرمجاز کشف شد.



سرهنگ بهرام خلیلی افزود: ماموران نیروی انتظامی برنامه‌های مختلفی برای مقابله با قاچاق کالا دارند.



وی تصریح کرد: ماموران پلیس اطلاعات استان در راستای مبارزه با عرضه انواع کالای قاچاق و غیرمجاز روز گذشته از واحدهای صنفی گیاهان دارویی در شهرستان خدابنده بازرسی کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده تاکید کرد: پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان خدابنده در بازرسی از این واحدهای صنفی موفق به کشف 8 هزار و 496 عدد انواع قرص و داروی غیرمجاز شد.

سرهنگ خلیلی با تاکید بر مبارزه جدی با توزیع کنندگان غیرمجاز دارو گفت: در این زمینه پلیس با تمام توان با متخلفان و توزیع کنندگان غیرمجاز مقابله می‌کند.