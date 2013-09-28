مرتضی ساوه شمشكي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر طی هماهنگی های به عمل آمده، هشت هيئت اسکی در توابع استان تهران فعال است که نشان از توسعه اين رشته در پايتخت است.

وی افزود: هيئتهاي توابع مي توانند در زمينه قهرماني و همگاني فعاليت موثري را براي توسعه اين رشته داشته باشند كه موضوع همگاني براي هيئت اسكي استان تهران داراي اهميت بيشتري است.

این مسئول عنوان کرد: هيئتهاي شميران، شمالشرق، شمالغرب، اسلامشهر، دماوند، فيروزكوه، رودهن (شهر آبعلي) و پرديس از جمله این هیئتهای فعال در شهرستانهای استان تهران هستند.

ساوه شمشکی ادامه داد: در این زمینه مربيان و داوران و قهرمانان و علاقمندان به واسطه تشكيل اين هيئتها مي توانند ارتباط بيشتر و بهتري با بدنه هيئت اسكي استان تهران داشته باشند و به توسعه اين رشته ورزشي كمك بيشتري کنند.

راه اندازی هیئت اسکی در شمشک و دربندسر در آینده ای نزدیک

رئيس هيئت اسكي استان تهران بر لزوم حمایت همه جانبه مسئولان از ورزش اسکی تاکید و اضافه کرد: در این راستا قرار است که تقویم ورزشی سال 92 تهیه و تنظیم شود.

وي همچنين از راه اندازي هيئت اسكي شهر شمشك و دربندسر خبر داد و گفت: با توجه به اينكه اين دو منطقه بزرگ اسكي به عنوان شهر معرفي شد بر اساس قانون مي تواند هيئت اسكي داشته باشد که در این راستا در حال حاضر اقدامات اوليه براي تشكيل هيئت مربوطه در حال انجام است.

90 درصد امور مربوط به تله کابین دربندسر انجام شد

این مسئول با اشاره انجام اقدامات در پیست بین المللی اسکی دربندسر افزود: تقریبا 90 درصد از کارهای سیستم تله کابین انجام شد و قسمتهای معماری و ساختمانی مربوط به ایستگاه پائین و بالا در حال انجام است.

ساوه شمشکی اظهار داشت: قرقره های رگلاژ، تست آزمایشی تله کابین با راه اندازی ژنراتور برق انجام و دستگاه آماده نصب سرسیم های کابلهای سی کوریت و راه اندازی کامل که با انجام سیستم الکترونیک، توسط کارشناسان ایتالیا که در نیمه اول مهر صورت خواهد پذیرد، از دیگر اقدامات است.