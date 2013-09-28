به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم موسیقایی فریبا سعادت به عنوان شاعر، فریبا سعادت و مزدا شاهانی به عنوان راوی حضور دارند.

مزدا شاهانی گیتار، ماندولین و پرکاشن، سعید عزیزی پیانو، ساناز مرادیان پور ویولون و آکاردئون، مونا طاهریان فلوت نیز گروه نوازندگان این آلبوم موسیقایی را تشکیل می دهند.

مزدا شاهانی از جمله هنرمندانی فعال عرصه موسیقی است که تاکنون به عنوان مدرس موسیقی در هنرستان های عالی موسیقی پسران و دختران، دانشگاه‌های علمی کاربردی و آموزشگاههای موسیقی تهران، کارشناس موسیقی و شعر در رسانه ملی و همکاری مستمر در تولید آلبوم های موسیقی حضور داشته است.

فریبا سعادت نیز از جمله شاعرانی است که مجموعه شعرهای وی با نام " ایمان آبی دریا"،"درپیله ابهام" و"از دستهایت طلوع می کنم" به چاپ رسیده است.

آلبوم موسیقایی "تنها، رویا، خورشید"با مجوز شماره 917729 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره ثبت 14732 از کتابخانه ملی ایران و قیمت 5 هزار تومان در بازار موسیقی منتشر شده است.