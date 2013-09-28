به گزارش خبرگزاری مهر: دکتر محمد رجبی، با حضور در شهر مقدس قم از بخش‌های مختلف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد حوزه‌های علمیه بازدید کرد.

در این دیدار که به میزبانی حجت الاسلام و المسلمین عماد، معاون پژوهش و رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد حوزه های علمیه برگزار شد؛ طرفین با تاکید بر جایگاه ویژه کتابخانه‌ها در مراکز علمی و فرهنگی ، خواستار افزایش تعامل گسترده بین این دو کتابخانه مهم شدند.

در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری در زمینه‌های اطلاع رسانی، علمی، فرهنگی و میراث کهن به امضاء طرفین رسید.

رجبی همچنین از کتابخانه‌های آیت الله العظمی حائری یزدی(ره) و آیت الله العظمی بروجردی(ره) که ارکان کتابخانه مرکزی حوزه علمیه به شمار می‌آیند؛ بازدید و از نزدیک با خدمات این مجموعه‌ها به طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه آشنا شد.

رئیس کتابخانه مجلس؛ طی این بازدید پیشرفت‌های علمی و فنی این کتابخانه ها را ستود و خواستار افزایش همکاری‌ با کتابخانه مرکزی حوزه های علمیه شد.