به گزارش خبرگزاری مهر ، این مسابقات با حضور تیمهای پگاه فارس، ایثار تهران و هیات هرمزگان از 4 تا 6 مهر به میزبانی پگاه فارس و در شهر شیراز برگزار شد. در سه دیدار برگزار شده پگاه فارس به عنوان تیم اول این مرحله شناخته شد و پس از آن هیات هرمزگان و ایثار تهران به ترتیب عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.
نتایج کامل دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:
* پگاه فارس 60 - ایثار تهران 46
* ایثار تهران 48 - هیات هرمزگان 55
* هیات هرمزگان 52 - پگاه فارس 77
مرحله سوم رقابتهای این گروه 10 تا 11 آبان ماه، به میزبانی هیات هرمزگان برگزار خواهد شد.
لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر؛
رقابتهای گروه الف با صدرنشینی پگاه فارس به پایان رسید
دومین مرحله از رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر با صدرنشینی پگاه فارس به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر ، این مسابقات با حضور تیمهای پگاه فارس، ایثار تهران و هیات هرمزگان از 4 تا 6 مهر به میزبانی پگاه فارس و در شهر شیراز برگزار شد. در سه دیدار برگزار شده پگاه فارس به عنوان تیم اول این مرحله شناخته شد و پس از آن هیات هرمزگان و ایثار تهران به ترتیب عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.
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