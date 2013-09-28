به گزارش خبرگزاری مهر ، این مسابقات با حضور تیم‌های پگاه فارس، ایثار تهران و هیات هرمزگان از 4 تا 6 مهر به میزبانی پگاه فارس و در شهر شیراز برگزار شد. در سه دیدار برگزار شده پگاه فارس به عنوان تیم اول این مرحله شناخته شد و پس از آن هیات هرمزگان و ایثار تهران به ترتیب عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.



نتایج کامل دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:



* پگاه فارس 60 - ایثار تهران 46

* ایثار تهران 48 - هیات هرمزگان 55

* هیات هرمزگان 52 - پگاه فارس 77



مرحله سوم رقابتهای این گروه 10 تا 11 آبان ماه، به میزبانی هیات هرمزگان برگزار خواهد شد.