اجرای یک میلیون مترمربع آسفالت و زیرسازی در روستاهای بخش مرکزی رفسنجان

رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شرکت از سال 90 تاکنون بیش از 400 هزار قطعه انواع سنگ جدول، سنگ و آجر پرسی تولید و بیش از یک میلیون متر مربع اجرای آسفالت و زیرسازی، جدولگذاری و بتن ریزی در روستاهای بخش مرکزی رفسنجان انجام داده است.

وی با بیان اینکه شرکت تعاونی عمران دهیاریها در زمینه عمرانی در دو بخش تولید و اجرا فعالیت می کند، ابراز داشت: این شرکت اهداف خود را در راستای تامین نیازهای اساسی و زیرساخت های روستاها و همچنین ایجاد اشتغال و درآمدزایی دنبال می کند.

محمدی تصریح کرد: در بخش تولید ابتدا نیازسنجی از روستاها انجام و سپس به تولید انواع قطعات بتنی، سنگ جدول، سنگفرش معابر و انواع بلوک های ساختمانی، انواع وسایل پارکی، تولید وسایل روشنایی و مبلمان شهری در راستای زیبا سازی و عمران روستاها می پردازیم.

محمدی بیان داشت: سال جاری در هشتمین جشنواره تعاونی های برتر استان کرمان این شرکت به عنوان یکی از تعاونی های برتر استان شناخته شد.