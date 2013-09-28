  1. استانها
  2. کرمان
۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۹

محمدی خبر داد:

اجرای یک میلیون مترمربع آسفالت و زیرسازی در روستاهای بخش مرکزی رفسنجان

اجرای یک میلیون مترمربع آسفالت و زیرسازی در روستاهای بخش مرکزی رفسنجان

رفسنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت تعاونی عمران دهیاریهای بخش مرکزی رفسنجان از اجرای بیش از یک میلیون مترمربع آسفالت و زیرسازی در روستاهای بخش مرکزی رفسنجان خبر داد.

رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شرکت از سال 90 تاکنون بیش از 400 هزار قطعه انواع سنگ جدول، سنگ و آجر پرسی تولید و بیش از یک میلیون متر مربع اجرای آسفالت و زیرسازی، جدولگذاری و بتن ریزی در روستاهای بخش مرکزی رفسنجان انجام داده است.

وی با بیان اینکه شرکت تعاونی عمران دهیاریها در زمینه عمرانی در دو بخش تولید و اجرا فعالیت می کند، ابراز داشت: این شرکت اهداف خود را در راستای تامین نیازهای اساسی و زیرساخت های روستاها و همچنین ایجاد اشتغال و درآمدزایی دنبال می کند.

محمدی تصریح کرد: در بخش تولید ابتدا نیازسنجی از روستاها انجام و سپس به تولید انواع قطعات بتنی، سنگ جدول، سنگفرش معابر و انواع بلوک های ساختمانی، انواع وسایل پارکی، تولید وسایل روشنایی و مبلمان شهری در راستای زیبا سازی و عمران روستاها می پردازیم.

محمدی بیان داشت: سال جاری در هشتمین جشنواره تعاونی های برتر استان کرمان این شرکت به عنوان یکی از تعاونی های برتر استان شناخته شد.

کد مطلب 2144633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها