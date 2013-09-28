به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دانی ظهر شنبه در آئین افتتاح نخستین دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در دلوار اظهار داشت: هدف از تاسیس دبیرستان‌های صدرا این است که بتوانیم تربیت نیروهای دینی برای نظام و انقلاب داشته باشیم که پشتیبان ولایت فقیه باشند و بعد از دوره چهار ساله نظری، راهی دانشگاه و حوزه شوند.

وی ادامه داد: در سال 61 در محضر آیت‌الله امامی کاشانی بودیم که طرح تاسیس رشته‌ها و مدارس معارف را مطرح کردیم و با استقبال ایشان، استارت کار زده شد و آیت‌الله مصباح و آیت‌الله مهدوی کنی و حجت الاسلام خاموشی نیز حمایت لازم را از این مدارس داشتند و این مدارس و رشته معارف توسعه بسیار خوبی در سطح کشور داشت.

مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور اضافه کرد: حجت‌الاسلام خاموشی نیز با توجه به این رهبر معظم انقلاب در حکم ایشان بر موضوع جوانان و علم‌اموزش تاکید داشتند، شروع به تاسیس و راه‌اندازی این مدارس کردند.

وی خاطرنشان ساخت: این مدارس حکیمانه بودن دین را به جوانان می‌آموزد و اگر می‌خواهند دانشگاه بروند و یا وارد حوزه شوند با این مسائل آشنا می‌شوند در این مدارس تربیت دینی می‌شوند.

حجت‌الاسلام دانی از تشویق بزرگان و علمای دینی کشور برای توسعه این مدارس خبر داد و بیان داشت: این مدارس در سراسر کشور ایجاد شده است و نگران استان بوشهر بودیم که چنین مدارسی ندارد و با توجه به استقبال خوبی که در این زمینه صورت گرفت، امروز شاهد ایجاد این مدارس در استان بوشهر هستیم.

لزوم تلاش برای کیفی‌سازی مدارس صدرا

وی تصریح کرد: در بحث علوم و معارف، حرکت اسلامی و ملی برای همه است و همه بزرگان و مسئولان و مردم و اولیا باید مشارکت لازم را در این زمینه داشته باشند و امیدواریم شاهد افزایش این مدارس باشیم.

مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور بر لزوم کیفی‌سازی این مدارس تاکید کرد و افزود: صحبت‌هایی نیز با سرپرست وزارت آموزش و پرورش در این زمینه داشته‌ایم و از مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز می خواهیم که در راستای افزایش کیفیت این مدارس تلاش کنند.

وی اذعان داشت: افراد باهوش وارد این مدارس و این رشته می شوند و نفر اول کنکور امسال در رشته علوم انسانی نیز از رشته معارف بوده است و همه دانش‌اموزان این مدارس قبول شدند.

حجت‌الاسلام دانی افزود: این رشته نیروهای انسانی را تربیت می‌کند که در پنج زیرگروه جذب می‌شوند و فارغ‌التحصیلان این مدارس در مسئولیت‌ها و موقعیت‌های بسیار خوبی مانند اساتید حوزه و دانشگاه و مسئولان نهادهای مختلف حضور دارند.

وی تاکید کرد: امیدواریم با همت و تلاش هر چه بیشتر مسئولان، مدارس صدرا بتواند راهگشا باشد و از نظر علمی و اخلاقی نمونه باشد.