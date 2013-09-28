حجت الاسلام ایرج محمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این مسابقات برای اولین بار در کشور برگزار می شود، گفت: از جمله اولویت های بنیاد شهید و امور ایثارگران توجه به سلامتی و نشاط خانواده های شهدا و ایثارگران است که در این راستا برای اولین بار این مسابقات به میزبانی فارس برگزار شده است.

وی تصریح کرد: به گونه ای برنامه ریزی شده که ورزش به عنوان یک اولویت در سبد کالایی خانواده های شهدا و ایثارگران جا داشته باشد و در این راستا از هیچ حرکتی کوتاهی نخواهیم کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با بیان اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس توانایی میزبانی مسابقات دیگر را هم دارد، گفت: با توجه به امکانات مناسبی که در اختیار این مجموعه در استان فارس است اگر لازم باشد می توانیم میزبانی مسابقات کشوری دیگر را نیز داشته باشیم.

حجت الاسلام محمدی پور تاکید کرد: امروز در حال راه اندازی مجموعه کامل ورزشی و فرهنگی هستیم که تاکنون 93 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی تاکید کرد: با راه اندازی این مجموعه می توانیم میزبانی حدود 300 نفر از خانواده های شهدا و ایثارگران را در شیراز داشته باشیم و چنانچه قرار باشد مسابقات دیگر در شیراز برگزار شود توانایی آن وجود دارد.

24استان در مسابقات والیبال دختران شاهد و ایثارگر شرکت کرده اند

همچنین مدیر اجرایی اولین دوره مسابقات والیبال دختران شاهد و ایثارگر کشور به خبرنگار مهر، گفت: این مسابقات از چهارم تا نهم مهر ماه در شیراز برگزار می شود.

رضا رضاییان تاکید کرد: در اولین دوره این مسابقات 280 ورزشگاه از 24 استان شرکت کرده اند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه سطح مسابقات بسیار بالا است و فرزندان شاهد و ایثارگر با روحیه مناسب در این دوره از مسابقات حضور دارند.