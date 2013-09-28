به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیلی ظهر شنبه در دیدار با خانواده های شاهد و ایثارگر استان افزود: شهادت عنوانی ارزشمند و مدالی زرین و برترین نشانه بندگی است.

وی اظهارداشت: اگر امروز دنیای غرب تسلیم اراده ملت بزرگ ایران شده به برکت خون شهداست.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان گفت: دنیای غرب روزی در برابر نظام، انقلاب و باورها ملت ایران صف متحد داشته و در دفاع مقدس از ارائه هر خدمتی به دشمن بعثی دریغ نمی کردند.

وی در ادامه به جمله نورانی امام خمینی رحمت الله علیه که فرمود" از دامن زن مرد به معراج می رود " اشاره کرد و افزود: این مادران شهدا بودند که با صبر و فداکاری عزیزان خود را به جبهه ها فرستادند و ایثار و شهادت آنان انقلاب را بیمه کرد.

اسماعیلی اظهارداشت: تمامی آحاد ملت در مقابله با تهدید نرم دشمن باید یاد و خاطره و اهداف شهیدان را در جامعه زنده نگه دارند.

وی همچنین با اشاره به مجاهدت های فراوان شهدا در دوران دفاع مقدس و نقش خانواده های آنان در تربيت رزمندگان شجاع و پشتيبانی از جبهه های حق عليه باطل را ستود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان یادآورشد: بر اساس فرمايش مقام معظم رهبری، تجليل و يادآوری خاطره شهدا و رزمندگان با ارزش و كمتر از شهادت نيست.