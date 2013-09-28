مهدي ملكشي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برداشت برنج از سطح شاليزارهاي خراسان شمالي همزمان با آغاز مهر ماه، افزود: امسال دو هزار هكتار از مزارع اين استان به كشت برنج اختصاص يافته بود.

وي با بيان اين كه عمده کشت برنج خراسان شمالی در شهرستانهای مانه‌ وسملقان و بجنورد صورت می‌گیرد، اظهار داشت: بيشترين رقم برنج كشت شده در استان، رقم محلي طارم دم سياه است.

به گفته ملكشي پيش بيني مي شود امسال از اين سطح شاليزار، 9 هزار و 500 تن شلتوك برنج برداشت شود.

وي با اشاره به اين كه به ‌طور معمول 60 درصد شلتوك به برنج تبديل مي‌شود، عنوان كرد: بر اين اساس در سال زراعي جاري حدود شش هزار تن برنج در خراسان شمالي توليد خواهد شد.

اين مسئول گفت كه امسال میزان کشت و پیش بینی برداشت محصول برنج در اين استان، نسبت به پارسال تغییر چنداني نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کشت برنج در خراسان شمالي تابع شرايط آب و هوايي است، به همين دليل سطح زير کشت آن در سال هاي مختلف افزايش يا کاهش مي يابد.

بخش مانه در شهرستان مانه و سملقان به همراه شهرستان بجنورد از مناطق عمده کشت برنج در خراسان شمالي به شمار مي روند.

عمده برنج تولید شده در خراسان شمالی را رقم محلی طارم دم‌سیاه است اما ارقام اصلاح شده شفق و فجر نیز در سال هاي اخير در اين استان معرفي و كشت شده اند.

ارقام فجر و شفق از ارقام پرمحصول برنج محسوب مي شوند و به واسطه عملکرد بیشتر در واحد سطح، درآمد بيشتري را براي كشاورزان به ارمغان مي آورند.

البته در سال هاي اخير علاوه بر ارقام فوق، در مزارع الگویی استان ارقام کادوس، نعمت، شیرودی، ندا و ساحل نيز در سطح دو هکتار کشت شده است.

گفتني است، بر اساس گزارش اعلامي سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي، سال زراعي گذشته از سطح 310 هزار و 963 هکتار از اراضی زراعی و باغی اين استان، در مجموع یک میلیون و 146 هزار و 670 تن انواع محصولات زراعی و باغی برداشت شد.