اعلام علت تصادف خونین در محور قم - تهران تا یک ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی با اشاره به تشکیل کمیسیون ایمنی راهها و بررسی علت تصادف دو اتوبوس در آزادراه قم - تهران افزود: به یک گروه مستقل از وزارت راه و پلیس مأموریت دادم کــه گزارش مستقلی در این زمینه تهیه کنند که این گزارش در کمیسیون ایمنی راهها قرائت شد.
وی افزود: در این زمینه 7 گروه برای بخشهای مختلف ایمنی، جاده، صنعت خودرو و حوزههایی که به ایمنی راهها مربوط میشوند تشکیل دادیم و مقرر شد مطالعات مستقلی در این زمینه انجام دهند.
آخوندی گفت :قرار است دو جلسه به فاصله هر دو هفته یکبار طی ماه پیش رو برگزار و موارد بررسی شود تا تصمیمات نهایی برای مشخص شدن علت حادثه اتخاذ شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بعد از بررسی نهایی، نتیجه را طی گزارشی رسمی بــه اطلاع عموم مردم میرسانیم. وی درباره آزادسازی قیمتها در حوزه حمل و نقل گفت: مردم باید به یک سامانه حمل و نقل ایمن، روان و سریع دسترسی داشته باشند و نباید کیفیت را فدای قیمت یا قیمت را فدای کیفیت کنیم و در قیمتگذاری نیز باید انعطاف پذیر باشیم.
آخوندی درباره وضعیت حمل و نقل در جنوب کشور نیز گفت: باید بین ظرفیت حـمل و نـقل ریلی، دریایی، هوایی و جادهای هماهنگی ایجاد شود و این بخشها یکدیگر را تکمیل کنند که در این راستا لازم است مطالعات گسترده و هماهنگیهای لازم انجام شود تا بتوانیم ظرفیت حمل و نقل جنوب کشور را به صورت یکپارچه ارتقا دهیم و نتیجه این مطالعات باید تغییراتی در حمل و نقل ریلی و جادهای ایجاد کند و در بخش حمل و نقل هوایی نیز تاثیرگذار باشد.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه از مدیران شرکتهای سرمایهگذاری انتظار میرود در منطقه و شهرهای اطراف ساکن شوند، گفت: با این روش سرمایهگذاریها به صورت موثرتری انجام می شود و بهبود کیفیت زندگی شهری در شهرهای اطراف را به همراه دارد.
آخوندی درباره وضعیت مسکن مهر، گفت: در این زمینه تعهدات را پذیرفتهایم و برای جلوگیری از ایجاد خلل در برنامههای قبلی، یک قائم مقام در وزارتخانه انتخاب شده که ماموریت دارد مسائل مربوط به پروژه مسکن مهر را به صورت ویژه پیگیری کند تا در این بخش هیچ کاری روی زمین نماند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این زمینه بازسازی مناطق جنگزده اقدامات خوبی انجام شده است، بر بازسازی اقتصادی و اجتماعی در این مناطق تاکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه علت تصادف 2 اتوبوس در محور قم - تهران تا یک ماه آینده اعلام میشود، گفت: نتیجه را طی گزارشی رسمی بــه اطلاع عموم مردم میرسانیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی با اشاره به تشکیل کمیسیون ایمنی راهها و بررسی علت تصادف دو اتوبوس در آزادراه قم - تهران افزود: به یک گروه مستقل از وزارت راه و پلیس مأموریت دادم کــه گزارش مستقلی در این زمینه تهیه کنند که این گزارش در کمیسیون ایمنی راهها قرائت شد.
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